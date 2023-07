Oriol Romeu llega al Barça para ser titular

Xavi va a dar un papel protagonista como mediocentro al de Ulldecona en su equipo La comunicación entre técnico y jugador es muy fluida y el futbolista está “loco por venir”

Si no pasa nada y el Barça hace los deberes, la próxima semana Oriol Romeu puede convertirse ya en futbolista blaugrana. De hecho, todas las partes, los dos clubes y el propio futbolista, tienen muy claro que el fichaje se hará y que el de Ulldecona se unirá al proyecto de Xavi Hernández, que podrá contar con él en la gira por Estados Unidos. De hecho, la pelota está ahora en el tejado de la entidad culé porque al Girona también le interesa que la operación se lleve a cabo de forma ágil para poder cerrar a un sustituto para la posición que ocupa Romeu.

Tras descartar por razones económicas a Zubimendi, Kimmich y Brozovic, el catalán se ha convertido en la prioridad absoluta para Xavi como mediocentro. Para el técnico egarense no existe ningún tipo de duda en lo que al aspecto deportivo se refiere. Está absolutamente convencido de que Romeu se a daptará como un guante a la propuesta futbolística del Barça y, en ese sentido, tiene previsto un papel de protagonista principal para él.

Diálogo regular

Desde que se tomó la determinación de ir a por el centrocampista del Girona, el contacto entre el entrenador y el futbolista ha sido regular y Xavi le ha hecho saber a Oriol que, aunque deberá ganarse los minutos en cada entrenamiento como cualquier de los que forman la plantilla, la idea es que ocupe, desde el primer momento, la posición que ha dejado vacante Sergio Busquets.

Romeu, que creció en el fútbol base del Barça, conoce el sistema a la perfección y, además, llega tras una carrera en la que ha crecido muchísimo a todos los niveles tras su paso por Inglaterra, donde ganó una Champions y una Europa League con el Chelsea y se convirtió en una pieza imprescindible en el Southampton durante siete temporadas antes de regresar a casa de la mano del Girona.

Romeu y Lewandowski, en el Barça-Girona de esta temporada | Valentí Enrich

De su paso por el Barça conserva todo lo que aprendió a nivel táctico y de juego de posición, pero ahora Xavi entiende que es un jugador mucho más maduro, capaz de comandar a su equipo desde el centro del campo, d onde debe aportar el equipo necesario para que el fútbol fluya con Pedri, Gündogan, Lewandowski y compañía.

En definitiva, Oriol Romeu deberá demostrar que el técnico no se equivoca, pero parte con la ventaja de tener la absoluta confianza de quien manda y, además, de saber que no deberá ganarse su protagonismo saliendo desde el banquillo, sino sobre el césped, lo que supone un punto de partida que permite al de Ulldecona dar el paso procedente del Girona convencido de su fichaje.

Loco por venir

Y es que Oriol Romeu está muy ilusionado con su regreso al Barça y no ve el momento de que todo se cierre de forma definitiva. Para el centrocampista se trata del mayor reto de su carrera deportiva, la ilusión de su vida, y es consciente de que le llega también en un momento en el que está preparado para rendir como se espera de él. No va a escatimar esfuerzos en demostrarle a Xavi que no se equivoca.

El técnico le ha explicado que para él el mediocentro es una pieza vital en su esquema y durante las charlas que han mantenido ya le ha deslizado cuál será su función. Nada que a Romeu le venga de nuevo porque lo ha mamado desde pequeño. Eso sí, también es consciente de que el sistema que usa Xavi es mucho más ofensivo que el desplegado por Míchel en Montilivi, aunque también entiende que su fútbol crecerá rodeado de jugadores como Gündogan, Dembélé o Gavi.

Cordialidad entre clubs

Lejos de lo que se ha dicho en algunos foros durante los últimos días, el Girona no está molesto con el Barça por su interés en Oriol Romeu. Más bien todo lo contrario. La cordialidad es total y, en parte, se debe a que el club blaugrana ha ido desde el primer momento de cara.

De hecho, el Barça ha priorizado desde el primer instante llegara un acuerdo con los gerundenses por encima del pago de la cláusula, que tampoco son los ocho millones de euros de los que se ha hablado, sino inferior, cinco millones. En ese sentido, Óscar Hernández, segundo de Xavi Hernández en el banquillo, mantiene una muy buena relación desde hace años con Quique Cárcel, director deportivo del Girona, y la comunicación ha sido fluida desde que el Barça avisó a los responsables deportivos de los rojiblancos de su interés en Oriol Romeu.

Cárcel, de hecho, se puso manos a la obra nada más saber de las intenciones de los blaugrana para encontrar un sustituto de garantías para el futbolista. Tanto es así que al Girona tampoco le interesa demorar demasiado el traspaso con el objetivo de enca uzar las opciones que tiene encima de la mesa para reforzarse en esa posición. En el Barça lo tienen muy claro: “Oriol Romeu se va a hacer sí o sí”, aseguran de forma interna.