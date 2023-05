Optimismo en el Barça con el fichaje de Gündogan

El centrocampista alemán ha aceptado rebajar sus pretensiones económicas iniciales a cambio de un contrato más largo El actual futbolista del Manchester City podría firmar por tres años cuando finalice la presente temporada

Ilkay Gündogan es uno de los objetivos del FC Barcelona para reforzar la plantilla de cara a la temporada que viene. El centrocampista alemán finaliza contrato con el Manchester City el próximo 30 de junio y el club azulgrana, desde hace varios años muy pendiente del mercado de agentes libres, es optimista con la posibilidad de convencer al veterano futbolista (32 años) y obtener sus servicios. En los últimos días se han producido avances significativos en las negociaciones.

Las conversaciones entre el Barça y Gündogan se han intensificado porque el futbolista ha rebajado sus pretensiones económicas iniciales a cambio de un contrato más largo y la entidad catalana está dispuesta a ofrecérselo. Mientras el City plantea al centrocampista una propuesta de ir renovando año a año, la dirección deportiva culé le asegura más estabilidad a largo plazo. El jugador teutón podría firmar por tres años cuando finalice la presente temporada.

Xavi Hernández está satisfecho en líneas generales con la temporada de su equipo, pero cree que este verano se deben reforzar algunas posiciones. Los resultados del cuadro blaugrana cuando Pedri y Frenkie de Jong han estado lesionados han evidenciado la necesidad de dar consistencia a la medular con la llegada de algún efectivo contrastado. Más si cabe después del anuncio del adiós del capitán, Sergio Busquets. Gündogan es una de las opciones que más consenso genera en las oficinas del Spotify Camp Nou.

Cabe recordar que el Barça espera que la semana que viene la Liga apruebe su plan de viabilidad y le autorice, con ello, a empezar a hacer movimientos. Hay muchas gestiones avanzadas como por ejemplo el fichaje de Gündogan, pero hasta que el organismo de Javier Tebas no dé su 'OK', el club barcelonista no podrá iniciar su estrategia para confeccionar una plantilla competitiva al máximo nivel para la campaña 2023/24.