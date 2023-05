Rúben Neves, muy cerca: un fichaje de club para el Barça

El centrocampista portugués tiene todos los números para convertirse en uno de los refuerzos en el centro del campo Hay acuerdo total con el jugador desde hace tres meses y el Wolverhampton acepta intercmabio de jugadores

El Barça va a fichar a dos centrocampistas tras la salida de Sergio Busquets a finales de temporada y la más que probable venta de Kessié. El club blaugrana ha barajado una lista muy corta de candidatos, con claras preferencias, pero a día de hoy todo apunta a que Rúben Neves será el elegido. Su incorporación genera dudas deportivas, pero se trata de un fichaje de club en una operación económicamente ventajosa para la entidad blaugrana y que sería clave para ayudar en el límite salarial de este verano. Todo está muy avanzado.

El club blaugrana espera el OK de LaLiga a su plan de viabilidad para comenzar a hacer movimientos y tomar decisiones definitivas. Hay muchas gestiones avanzadas y, por ello, se suceden las cumbres en el Barça. En las últimas horas, el técnico, Xavi Hernández, se ha visto con el presidente, Joan Laporta, para consensuar toda la planificación y llegar a un acuerdo final sobre los fichajes. Y Neves ha estado encima de la mesa porque el Barça considera que se trata de una operación estratégica para la entidad.

Rúben Neves, representado por Jorge Mendes, siempre ha mostrado su disposición de llegar al Barça y hace algo más de tres meses se llegó a un acuerdo por cuatro temporadas con el club blaugrana. La condición para llevar a cabo su incorporación es que llegara sin coste para el club y que se pudiera formalizar en alguna operación con intercambio de futbolistas. Mendes se puso manos a la obra con el Wolverhampton y su primera idea fue incluir a Ansu Fati, a quien también representa, en este asunto. El club inglés estaba dispuesto a abonar unos 30 millones de euros más Rúben Neves para quedarse con el canterano blaugrana.

La negociación no ha acabado porque Ansu no ve nada claro salir del Barça para ir a jugar al Wolverhampton a pesar de la presión que le va a realizar el propio club y su agente. Por ahora, su postura es dura a la espera de acontecimientos. Mendes estaría ya diseñando algún otro intercambio con los descartes que tiene el Barça y que cuadraría financieramente. Hay nombres atractivos como Dest, Abde o Nico que estarían encima de la mesa. Y tiene visos de que todo se pueda cuadrar.

El Barça respetará el acuerdo con Rúben Neves siempre que la operación sea rentable económicamente para el club ya que lograría colocar a futbolistas que no van a contar para el futuro y se quedaría con un centrocampista internacional que estaba en la agenda de clubs como Arsenal o Manchester United. Se trata de un jugador que si no funciona en el Camp Nou tendría salida con total seguridad en un futuro hacia a la Premier y eso también se valora. Todo está en manos de Jorge Mendes y si es capaz de hilvanar este acuerdo favorable al Barça, Neves será jugador blaugrana aunque no sea una prioridad deportiva.

Laporta ya ha informado a Xavi Hernández de la importancia de esta operación y el técnico entiende que, en el caso de realizarse, puede suponer un espaldarazo vital para el resto de incorporaciones deseadas. En el club se sabe que el técnico priorizaba de forma total a Zubimendi (Real Sociedad) pero la situación financiera del Barça no permitirá ahora un fichaje de este tipo. Con Amrabat hay dudas por el precio que demanda la Fiorentina -40 millones de euros-.

El área deportiva del club blaugrana también firmará a otro centrocampista de nivel, pero lo hará a coste cero. Se han intensificado totalmente las negociaciones para cerrar a Gundogan y el optimismo es total ya que el futbolista ha aceptado rebajar sus pretensiones económicas iniciales a cambio de un contrato más largo. El jugador del Manchester City firmaría, finalmente, por tres temporadas y llegaría también para competir con la titularidad.