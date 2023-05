Tensión en el Barça por el fichaje de Gündogan

La negociación está avanzada y el centrocampista tiene el OK deportivo total La directiva blaugrana recela por sus altas pretensiones y la edad

Ilkay Gundogan es uno de los elegidos para reforzar el centro del campo del Barça de cara a la próxima temporada. Las negociaciones están muy avanzadas para que firme contrato por dos temporadas más una, pero se ha desatado cierta tensión con su llegada porque desde la directiva no ven claro el salario que demanda por su edad y, por ahora, no se han firmado los contratos a la espera del consenso final.

El Barça se decidió finalmente por Gündogan al ser un futbolista que puede jugar tanto de pivote como interior con una calidad que le permitiría adaptarse sin problemas al estilo blaugrana. Además, las ganas del propio futbolista para recalar en el Camp Nou fueron allanando el camino, aunque sí es cierto que sus demandas en cuanto a salario siempre han sido elevadas.

De hecho, en el Manchester City frenaron las negociaciones para la renovación por no querer entrar en ningún tipo de puja. El club inglés le ofreció un año de contrato con una rebaja sensible de salario y no ha aceptado. En el Barça, hay acuerdo total en la duración del contrato pero debe ajustarse la ficha. Su agente ha ido recordando en las últimas semanas que Gündogan tiene ofertas pero no ha firmado con nadie. Y es absolutamente cierto.

Las dudas de la operación llegan desde las altas instancias. No se duda de la enorme calidad del jugador, que está realizando una temporada excepcional, pero sí de las exigencias económicas por un futbolista que cumplirá 33 años en el mes de octubre. Hay muchas reticencias a pagarle el salario que demanda porque el Barça no tiene límite y porque se hipotecaría esa posición para los próximos años.

El aún director de fútbol, Mateu Alemany, está intentando limar asperezas y acercar posturas entre todas las partes. Entiende que es un jugador que quiere Xavi sí o sí para su próximo proyecto y también las ganas del jugador y su familia por llegar a Barcelona, pero se deberá hacer un esfuerzo para que haya el OK final de Joan Laporta. Las próximas semanas serán decisivas porque el City podría volver a la carga tras los recitales que está haciendo el alemán.