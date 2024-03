La opinión de Bojan sobre las irrupciones de Lamine Yamal y Cubarsí

Bojan Krkic, exjugador del Barça y actual coordinador del área de fútbol del club, ha ofrecido una entrevista en el 'Diari de Girona'. El ilerdense ha hablado sobre su situación actual, cómo ve a los jóvenes y la posibilidad que tuvo de fichar por el Girona.

La principal tarea de Bojan en la actualidad es el seguimiento de los jóvenes talentos del club y ayudarles en sus posibilidades de llegar al primer equipo. "Estamos normalizando una cosa que no es normal, el poner tanta responsabilidad en chicos de 16-17 años. Socialmente y mediáticamente están muy expuestos. Entre todos tenemos que cuidar a estos chicos. Estos niños, podríamos decir. Si hablamos de calidad, están preparados", ha reflexionado sobre las irrupciones de futbolistas como Lamine Yamal o Cubarsí.

Bojan fue una de las mayores promesas de La Masia y debutó con tan solo 16 años en el Barça. "Lo importante es no perder el foco y tener la voluntad de vivir el momento. No querer correr más de lo que la misma situación les está llevando. Que tengan claro que esto es una carrera de resistencia", reflexiona al respecto.

El exblaugrana reconoce que físicamente está bien y todavía podría estar jugando. "Empecé muy joven, han sido dieciséis temporadas y uno debe saber cuándo termina una etapa. Evidentemente que hubiera podido seguir jugando, físicamente estoy bien", apunta.

Bojan explica que existió la posibilidad de jugar en el Girona, que finalmente no se dio: "Hubo esa posibilidad. Yo soy muy de casa, muy catalán, y Girona es un sitio fantástico. Cuando salió la posibilidad de jugar en el Girona, siempre mostré la voluntad de que fuera posible. Le aseguro que no fue decisión mía. Si hubiera sido por mí, habría venido".

Sobre la palabra fracaso, ha señalado que la línea con el éxito es muy fina, como se ha comentado con el caso del mismo Bojan, que ha marcado un centenar de goles en Primera División. "Al final, la línea que separa el éxito del fracaso es relativa. Nadie me va a sacar lo que he conseguido, y tampoco nadie sabe lo que he tenido que pasar para conseguirlo".

Bojan ha añadido que el jugador que más le impresionó en su carrera fue Ronaldinho. "Es el jugador más mágico que he visto. Tenía las cualidades más completas que puede tener un jugador. Acompañado de una alegría y una magia que no he visto a nadie más".