El consejo de Bojan a Lamine Yamal

El coordinador del Área de Fútbol habló sobre el último talento blaugrana Lo hizo para ir más allá de su comportamiento sobre el terreno de juego

Bojan Krkic ha regresado esta temporada al Barça para incorporarse como parte del equipo de Deco en la dirección deportiva del equipo. El de Linyola se integra como uno de los componentes de la Comisión Deportiva del club, pero su tarea principal será la de coordinador del Área de Fútbol, a caballo entre el primer equipo y la cantera. Dicho de otra forma, Bojan será el encargado de hacer el seguimiento de los futbolistas que están cedidos y de velar por la carrera de los jugadores con opciones de dar el salto al primer equipo.

Uno de los que ya lo ha logrado es Lamine Yamal, cuya irrupción en el conjunto que dirige Xavi Hernández ha impactado. Tanto que incluso ya se ha convertido en uno de los fijos en las convocatorias del seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente.

De Lamine ha hablado Bojan en el programa 'Tú dirás' de 'RAC 1', en una larga jornada para el exfutbolista en la que ha presentado el documental sobre su vida titulado 'Bojan Krkic: Más allá de la sonrisa'.

El adjunto a la dirección deportiva no se ha referido a las cualidades futbolísticas del joven delantero. Más bien le ha recomendado que mantenga los pies en el suelo y que no quiera correr más de lo necesario en su trayectoria deportiva.

Sabe de lo que habla Bojan, que en su momento rompió récords de precocidad, convirtiéndose en el futbolista más joven de la historia del Barça en anotar un gol. Lo hizo con 17 años y 51 días frente al Villarreal, un 21 de octubre del 2007. Un registro superado primero por Ansu Fati y ahora por Lamine.

Bojan ha explicado que en sus conversaciones con Lamine le ha recordado la importancia de no abandonar los estudios: "Es muy difícil compaginar la dinámica del primer equipo con el curso escolar, pero el otro día le decía a Lamine que uno de sus objetivos debe ser aprobar y superar el cuarto de ESO".

El adjunto a la dirección deportiva también lanzó un mensaje a todos los canteranos para que no tengan prisa en cumplir etapas: "A veces parece que no sea importante jugar en el Cadete o el Juvenil. Parece que todo lo que no sea llegar al Barça B no vale".