Las durísimas críticas del juez del 'Caso Asunta' hacia la serie de Netflix

Al igual que fue un éxito El cuerpo en llamas en 2023, lo ha vuelto a ser El caso Asunta en 2024. A los españoles nos encantan las series basadas en crímenes reales, y Bambú Producciones ha creado una miniserie muy interesante, que explora como nunca antes el asesinato de la pequeña Asunta Basterra, a manos de sus padres Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Sin embargo, no todos los comentarios están siendo positivos. El juez José Antonio Vázquez Taín, interpretado en la serie por Javier Gutiérrez, ha criticado de forma muy dura a la ficción. Si bien El caso Asunta no utiliza la figura del magistrado real, sino que emplea para ello un personaje ficticio llamado Malvar, es evidente que el juez es el mismo.

José Antonio Vázquez Taín ha acudido al programa Vamos a ver de Telecinco y ha hablado acerca de la serie y del papel que realiza Javier Gutiérrez: "es muy buen actor y lo ha hecho de la mejor manera para intentar representarme, pero solo he visto un capítulo y no voy a volver a verla". ¿Por qué Vázquez Taín no es capaz de retomar la serie? "Hemos perdido la oportunidad de darle cariño a la niña, a la víctima", sentencia.

Para concretar su punto de vista, el magistrado cree que "era el momento perfecto para hacer un drama y ver cómo una persona humana, por esa falta de empatía, puede hacer que se destruya una vida y un futuro (...). Me da pena porque no es justo, era una niña muy especial y maravillosa". No le preocupa tanto su papel en la serie porque quien juzgó fue un jurado popular.