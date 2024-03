Así quiere el Barça hacer 'volar' a sus jóvenes talentos

El FC Barcelona le da vueltas a cómo puede acercarse cada vez más al nivel que ofrecen los equipos más favoritos a ganar la Liga de Campeones. En los últimos años todos los clubes trabajan hasta el más mínimo detalle y el club azulgrana no quiere quedarse atrás a nivel de preparación, tanto a nivel tecnico-táctico como a nivel físico. De ahí que el Barça lleve varios meses diseñando un plan para que especialmente los jugadores jóvenes progresen tanto como se desea.

Dicha idea se engloba dentro de una serie de medidas que el club tiene en mente para tratar de dar un salto en términos de dinámicas de entrenamiento y rendimiento. El club considera que en el fútbol de hoy en día cualquier detalle marca la diferencia, por lo que se quieren revisar y mejorar algunos procesos del día a día.

Una de las intenciones del club es que, al margen de los entrenamientos con su equipo, los jugadores asuman un trabajo extra varias tardes a la semana. Siempre, bajo la atenta mirada de supervisores internos y consultores externos. La hoja de ruta pasa no solo por diseñar planes específicos de trabajo de gimnasio o de prevención de lesiones, sino también entrenamientos sobre el césped para mejorar aspectos concretos del juego. Lógicamente, cada jugador es un diagnóstico diferente.

El Barça trabaja con la intención de que principalmente dicho 'empujón' se ofrezca a los jóvenes talentos que vienen acercándose al primer equipo, aunque no hay una delimitación concreta en ese sentido. Se considera que las etapas de juvenil -no tanto el primer año- y filial son momentos adecuados para que los jugadores desarrollen dicho trabajo. También otros canteranos que están justo a las puertas del primer equipo pero todavía en edades muy precoces.

Cubarsí y Xavi, en un entrenamiento del FC Barcelona / Ferrándiz

A recuperar el tiempo 'perdido'

En el club catalán hay quien cree que en lo que va de siglo de ha desatendido un aspecto que no ha dejado de ganar peso en el fútbol de élite. El primer equipo se encuentra cada vez más con rivales trabajados físicamente al máximo y con jugadores a un ritmo e intensidad muy exigentes. Especialmente en Europa. Aunque seguramente las competiciones domésticas del primer equipo, filial o juvenil no demandan dichos niveles, cuando llegan las competiciones continentales está costando dar la talla. Los resultados más recientes, también en la Youth League, así lo demuestran.

El Barça asume que económicamente vive un momento delicado, por lo que aún con más razón hay que potenciar el talento que ya tiene en La Masia. Cuentan desde el club que aceptan perfectamente que muchos de sus perfiles no serán nunca bestias físicas a la altura de otros equipos grandes de Europa, pero eso no significa que no se intente trabajar para reducir las distancias al máximo y que, después, el talento pueda marcar la diferencia.