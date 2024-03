Luis Enrique: "Si me eliminan, lo habrá hecho mi equipo"

Luis Enrique ha vuelto a Twitch y en su primera charla con la audiencia ha anunciado la creación de la Fundación Xana, impulsada por él mismo y por su esposa. El hoy técnico del PSG ha respondido a varias preguntas sobre la eliminatoria entre PSG y Barça de Champions.

El asturiano tuvo claro que "el sorteo tendría morbo, especialmente para mí. Estaba claro que nos iba a tocar un equipo español y así fue". Cuando supo que era el Barça, no tuvo dudas: "Soy culé y socio culé, pero esta es mi profesión e iré con todo mi empeño a ganar la eliminatoria, no hay la menor duda, así funciona esto". Y eso no cambia nada: "Seguiré siendo socio del Barça hasta que me muera".

¿Cuántos jugadores del Barça serían titulares en el PSG?

Sobre el nivel de ambos equipos, Luis Enrique avisa que "casi prefiero jugar la ida en casa y a ver lo que pasa. Iremos a por todas y sin especular", aunque entiende que "no es solo que sea el Barça y que suma cinco Champions y por su grandeza". El técnico reveló que "siempre hacemos una reflexión con nuestro staff: ¿cuántos jugadores del rival jugarían en nuestro equipo? Normalmente muy pocos, pero en el Barça están Ter Stegen, Araujo, Kounde, Cubarsí, que ya véis lo que es, Frenkie de Jong, Gündogan sin ninguna duda, Gavi y Pedri qué te voy a decir, Lamine Yamal no hay duda, Lewandoeski no hay ninguna duda...".

Mbappé y Dembélé celebran un gol del PSG / EFE

Eso sí, reconoce que "es evidente que no es su mejor temporada, pero van a llegar en su mejor momento y son un equipo complicado". Sobre el futuro inmediato, comentó si pasan que "estaría bien jugarme las semis ante el Atlético" y "una final con mi amigo Pep". Aunque se guardó una gran frase en esta respuesta: "Lo bueno de jugar los cuartos con el Barça es que si me eliminan lo hará mi segundo equipo".