El Al Nassr presiona para hacerse con Marcelo Brozovic

El fichaje de Marcelo Brozovic por el Al Nassr saudí parecía estar cerca de concretarse. Sin embargo, el Barça entró en la puja. El club de Arabia Saudí había presentado una gran oferta sobre la mesa del internacional croata y estaba dispuesto a presentar una propuesta beneficiosa para el Inter de Milán.

Pero, los culés irrumpieron en escena esperando persuadir al pivote estrella. No con dinero, sino con promesas deportivas y el encanto del escudo azulgrana y todo lo que representa. Con Martin Zubimendi y Joshua Kimmich fuera de la ecuación, era su mejor apuesta para reemplazar a Sergio Busquets a corto plazo.

Al Nassr remain confident on Marcelo Brozović deal. Talks will continue in the next hours, Monday will be crucial day to advance. 🟡🔵🇸🇦 #transfers



Deal depends on player side, waiting for new round of talks. pic.twitter.com/yhL7a0qvAc