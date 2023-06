El Barça apuesta por un traspaso por Brozovic

El croata es ya la opción número uno para reforzar el pivote No habrá intercambio por Kessié al no cuadrar las cifras

Marcelo Brozovic es, en estos momentos, el candidato número uno para reforzar la posición de pivote en el nuevo proyecto del Barça. El área deportiva y Xavi han consensuado esta opción por la imposibilidad de ir a por un futbolista de mayor entidad y entendiendo que se trata de un jugador que tiene el OK deportivo. El club solo trabaja en la hipótesis de un traspaso y ya está en negociaciones con el Inter para llegar a un acuerdo.

La opción Brozovic estuvo encima de la mesa desde el pasado mes de enero cuando el Inter pidió la cesión de Kessié. El Barça propuso entonces un intercambio con el croata pero los italianos no aceptaron. La operación quedó en nada, pero el club blaugrana ha ido manteniendo el contacto con el entorno del jugador, quien está muy interesado en que el futbolista recale en Barcelona.

El nombre de Brozovic siempre ha estado encima de la mesa aunque hasta ahora no había sido prioridad. El Barça pensaba realizar alguna venta importante para tener opciones de firmar a un mediocentro más joven, pero no ha sido posible y el croata se ha quedado como la gran candidatura en una operación que lleva una semana gestándose.

Brozovic es el deseado y el Barça no va a entrar en ningún tipo de intercambios con Kessié. No es la idea porque consideran que las tasaciones no cuadran. La negociación pasa por un traspaso puro y duro y la oferta blaugrana está alrededor de los 15 millones de euros. Y el futbolista firmaría un contrato para tres temporadas.

Es cierto que Brozovic maneja una oferta de Arabia Saudí, que también pagarían traspaso y un salario bastante superior a lo que ofrece el club blaugrana, pero en el Barça tienen claro que el futbolista optará por vestir de blaugrana siempre que se llegue a un acuerdo económico con el Inter. Y ahi es dónde se está trabajando.

El Barça, por ahora, no ha querido incluir a ningún jugador en la operación, aunque sí hay interés del Inter por algunos futbolistas blaugrana. Uno es Kessié, que solo saldría por un traspaso alto y está descartado, y también han preguntado por las cesiones de Eric Garcia y Ferrán Torres. Estas dos últimas opciones no están para nada descartadas, pero el Barça, por ahora, no quiere mezclarlas en el fichaje de Brozovic.

Las negociaciones están avanzadas a la espera de una decisión final tanto del Inter como del jugador, aunque hay mucho optimismo en las oficinas del club blaugrana. No hay prisa -la tiene más el Inter- en cerrar el asunto, pero todo va avanzando a buen ritmo.