Kessié pasa a ser intransferible parael Barça

El centrocampista solo saldrá si hay oferta millonaria irrechazable No entrará en intercambios y Deco valora mucho su perfil

Giro de guión en el caso Kessié en el Barça. El club blaugrana ya no tiene intención de dar salida al centrocampista, ya que el área deportiva considera que su perfil es diferente al del resto de jugadores de la plantilla y no se quiere malvender a un activo con una tasación importante. Kessié no será intercambiado por Brozovic y solo se iría si llega una oferta millonaria irrechazable para todas las partes, algo que hasta ahora no ha sucedido.

Kessié estuvo en la lista de transferibles en los inicios de la planificación. Xavi Hernández estaba dispuesto a sacrificarle para generar ingresos y poder así incorporar a futbolistas. Pero desde la llegada de Deco la situación ha ido cambiando. El nuevo director deportivo considera que es un buen futbolista, con contrato largo en vigor y que su venta solo generaría límite salarial en el caso de que fuese muy alta. Por ello prefiere mantenerle porque su marcha no solventaría los problemas.

El entorno de Kessié ya conoce el nuevo panorama y están dispuestos a aceptar el reto porque el futbolista siempre ha tenido la ilusión de seguir en el Camp Nou. De hecho, no estaban demasiado por la labor de aceptar una salida aunque se habían abierto a escuchar propuestas siempre que tuvieran el poder de decisión.

La carpeta Kessié, por ahora, queda solventada, aunque no cerrada del todo. Porque el Barça sí escuchará propuestas por la mayoría de jugadores, pero en el caso del centrocampista su venta solo se haría por más de 35 millones de euros. Y eso solo puede pasar si viene un equipo de la Premier, algo que por ahora no ha sucedido.