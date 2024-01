Mika Faye, Gerard Martín y Aron Yaakobishvili, a las órdenes de Xavi

El último entrenamiento del Barça antes de medirse mañana al Athletic ha contado con varias novedades importantes. Las más destacadas, que Christensen y Cancelo han saltado al campo, pero también la presencia de los jóvenes Mika Faye, Gerard Martín y Aron Yaakobishvili.

Xavi conoce a los tres a la perfección, pero no han sido tan habituales las últimas semanas como Astralaga, Kochen, Marc Guiu, Cubarsí y Héctor Fort que también se han ejercitado hoy con los mayores con la excepción de Kochen.

Mika Faye (19 años), el muro senegalés

Fichado este verano para el filial, hizo la pretemporada con el primer equipo y sorprendió a todo el mundo. El propio Xavi descubrió un central con un físico preparado para la élite, explosivo en el corte y con buen desplazamiento de balón. Cualidades que lo han convertido en una de las sensaciones del Barça Atlètic esta temporada. De momento Xavi se está decantando por el otro central titular del filial, Pau Cubarsí, el gran proyecto de central de la cantera.

Gerard Martín y Mika Faye, junto a Cancelo, Lamine, Cubarsí y Koundé / JAVI FERRÁNDIZ

Gerard Martín (21 años), alternativa para el lateral izquierdo

El ex del Cornellà ya fue titular con el primer equipo en el amistoso en Dallas y Xavi no lo pierde de vista. "Me he adaptado bastante rápido. En el Barça tenemos mucha exigencia con el balón y desde que llegué, estoy mejorando cada día y aprendiendo cosas nuevas que no sabía", aseguró hace unas semanas. A pesar de tener experiencia como central (1,84 metros), Márquez lo está usando como lateral izquierdo en el Barça Atlètic.

Aron Yaakobishvili (17 años), talento húngaro para la portería

Conocido como 'Yako', es internacional sub-17 con la selección de Hungría, y entró en la lista de convocados para el Rayo Vallecano-FC Barcelona. Es un portero que gran envergadura, que tiene un muy buen dominio del balón con los pies y atesora unos grandes reflejos bajo palos.