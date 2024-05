El mensaje de Xavi a Lewandowski

Xavi está en estos momentos más fuera que dentro del Barça. Su rueda de prensa previa al partido contra el Almería no gustó al presidente, Joan Laporta. De la ilusión que le transmitió Xavi el día en que ambos decidieron la continuidad del egarense en el banquillo se ha pasado a una profunda decepción. El enfado fue tal que si no hay otro giro radical de los acontecimientos, el técnico no seguirá finalmente en el banquillo la próxima temporada.

Pero hasta que la decisión sea firme y se anuncie, Xavi sigue liderando la plantilla desde su posición de entrenador y en los últimos encuentros ha lanzado un claro mensaje a Robert Lewandowski después de decir en rueda de prensa que el futuro del polaco sería tratado a final de temporada. El atacante, tras su 'hat-trick' contra el Valencia, se enganchó a la lucha por el Pichichi, pero ha sido reemplazado en los tres siguientes encuentros: Girona, Real Sociedad y Almería. Ya lo había sido en el Santiago Bernabéu cuando el Barça necesitaba marcar. Tras todas estas sustituciones, la cara del polaco en el banquillo no era precisamente de alegría.

A nadie le escapa que Xavi quiere revolucionar la delantera para la próxima temporada y sabe que la alta ficha del polaco del próximo curso, más de treinta millones de euros brutos, es un problema para el 'fair play'. Le gustaría un cambio teniendo en cuenta que Lewandowski cumplirá 36 años en verano y que su rendimiento ha bajado. Y así se lo ha hecho saber en forma de sustituciones.

Lewandowski, de espaldas / valenti enrich

El mensaje del entrenador, evidentemente, no ha gustado al jugador, que sigue pensando en seguir de azulgrana la próxima temporada. Tiene un año más de contrato y quiere cumplirlo. También el segundo que tiene opcional si juega el 55% de los partidos la próxima temporada. Además, sabe que si se queda en el Barça, será titular. El pulso, de hecho, tampoco está gustando en la comisión deportiva, siendo una razón más del descontento existente con el entrenador en los últimos días.

El mensaje de Xavi a Lewandowski está siendo claro. De todos modos, el cambio en el banquillo que se ha decidido en las últimas horas y que ya veremos si se ejecuta, lo cambiará todo.