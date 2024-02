La poca memoria de Ancelotti

Xavi Hernández no se mordió la lengua en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde contra el Alavés. Aseguró que la Liga "está adulterada por completo" y que "lo de los árbitros lo ve hasta un ciego". El técnico del Barça ha recibido hoy respuesta por parte del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. "Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No me preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales", ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid.

Ancelotti critica a Xavi por hablar de los árbitros y dice que él no quiere hacerlo, pero parece haber olvidado que sí lo ha hecho más de una vez. Por ejemplo, cuando fue preguntado en octubre por si los árbitros perjudicaban al Real Madrid. "A veces nos han perjudicado. Vosotros sabéis que yo no tengo libertad de expresión para hablar de los árbitros. Si digo lo que pienso me suspenden y yo quiero trabajar. En este sentido no tengo libertad, así que no puedo contestarte a esta pregunta", dijo.

Y otro ejemplo, cuando se quejó de un penalti tras empatar con el Girona la pasada temporada. "No me gusta hablar de esto, pero hoy sí lo voy a hacer. La primera situación es bastante clara, no es penalti porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio y me dice que le ha dado en el pecho. Es verdad que la mano izquierda está en una posición un poco rara. Si toca el balón con la mano podría haber una duda, pero simplemente no da el balón con la mano. Se lo han inventado. Tras esta situación, tenemos dos puntos menos", argumentó.

Negreira

Además, el entrenador del Real Madrid no ha dudado en recordar varias veces el 'Caso Negreira' cuando se le ha preguntado por las críticas a los árbitros vertidas por Xavi o el presidente Joan Laporta. "No tenemos que desviar el tiro porque todo el mundo conoce lo que ha pasado los últimos 20 años en el fútbol español", dijo hace diez días. Feas palabras de alguien que tuvo que declarar como testigo en el famoso y escandaloso 'Moggigate'.