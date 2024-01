Ancelotti responde a Laporta: "Todo el mundo sabe lo que ha pasado"

Se esperaba con mucha expectación la primera reacción de Carlo Ancelotti en rueda de prensa tras las palabras de Xavi y Joan Laporta sobre la polémica del VAR. El italiano, con el Madrid eliminado en Copa, no hablaba ante la prensa desde el postpartido ante el Almería en el Santiago Bernabéu.

Aunque Carletto ha querido mantener un tono moderado, ha enviado un mensaje sibilino al presidente del FC Barcelona, que aseguró que la competición estaba adulterada tras el espectáculo de Hernández Hernández en el partido de liga entre blancos y andaluces:

"No me gusta entrar en estas polémicas, la verdad que en esta semana han hablado mucho, pienso lo mismo que ya dije, no hay que desviar el tiro. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en el fútbol español y ahí está el problema. La Liga no está adulterada, la Guardia Civil y la Fiscalía están investigado y ese ha sido el problema del fútbol español los últimos 20 años. No hay que desviar el tiro", respondió haciendo referencia al 'Caso Negreira'.

Sobre las palabras de Xavi, el italiano declaró que prefería "no explicar lo que sentí" con las palabras del técnico del Barça.