El aviso de Mbappé al Barça: "No me voy a esconder"

Kylian Mbappé, delantero estrella del PSG, fue uno de los protagonistas del PSG en el empate del conjunto parisino ante el Clermont. El delantero, suplente como la gran mayoría de los titulares de Luis Enrique, entró en la segunda parte para buscar darle la vuelta al marcador en un partido que se puso complicado con el tanto inicial de los visitantes.

No obstante, el francés no pudo contribuir con un tanto que diera la victoria a los suyos y el duelo acabó en tablas gracias al gol de Ramos, algo que no preocupa a un Paris Saint-Germain que sigue líder con un buen colchón en la clasificación.

Mbappé, tras el partido, cambió el chip ya pensando en la Champions y aseveró que el cruce de cuartos de final de Champions ante el Barcelona, ida en París el próximo 10 de abril, "es el momento de los grandes jugadores", por lo que avisó que no se esconderá:

"Este es el momento de los grandes jugadores. Estoy listo y, como siempre, no me voy a esconder", avisó en unas breves declaraciones al canal Telefoot. "Viendo la dinámica que tenemos, seguro que vamos a darlo todo, luego el resultado... Está en las manos de Dios", añadió.

El delantero francés, que nunca ha ganado una Champions aunque estuvo cerca en 2020 llegando a la final de la edición de la pandemia, aseguró que "como cada año, entramos en el periodo crucial de la temporada". "A finales de abril, ya podremos tener elementos para saber qué clase de temporada podremos hacer", anotó Mbappé, quien ha dejado de ser titular indiscutible en la Liga doméstica desde que anunció que no renovaría su contrato que acaba en junio de 2024.

Aunque el atacante de Bondy ha dado señales de su malestar cuando ha tenido que salir del campo, su entrenador, el español Luis Enrique, aclaró que está "muy contento" con la actitud de su jugador estrella.

Sin embargo, las palabras no se reflejan con las acciones de ambos sobre el césped. Tras el empate ante el Clermont, y con el partido finalizado, las cámaras de Canal+France captaron una imagen en la que se pudo ver a Mbappé y Luis Enrique en un intercambio de opiniones en una actitud no muy relajada precisamente.

Aunque la anécdota no fue a mayores, la relación entre el técnico y estrella del PSG sigue siendo motivo de discusión y generador de titulares después de que Kylian haya mostrado más de una vez sobre el verde su 'malestar' por las decisiones del asturiano.