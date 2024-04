¡Más tensión entre Mbappé y Luis Enrique!

No se calman las aguas en el PSG antes de recibir al FC Barcelona el próximo miércoles.

Mbappé, como la mayoría de titulares habituales del Paris Saint-Germain, fue suplente en el Parque de los Príncipes con la intención de reservar fuerzas para el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League.

El gol del Clermont, sin embargo, hizo cambiar de planes a Luis Enrique, que tiró de su estrella para buscar darle la vuelta al marcador. Finalmente, fue el portugués Gonçalo Ramos el que puso el empate en el electrónico.

Al final del partido y tras el pitido final, las cámaras de televisión captaron como técnico y estrella intercambiaron unas palabras con caras de pocos amigos. La relación entre ambos, aunque en público no se reconozca, no pasa por su mejor momento y Mbappé no está nada satisfecho con ciertas decisiones del entrenador asturiano, como por ejemplo las de sustituirle con partidos sin decidir.

Hace una semana, con un 0-1 a favor del PSG ante el Marsella en el minuto 60, Luis Enrique cambió al francés, que lejos de quedarse junto al resto de sus compañeros, decidió que, si iba a ser sustituido, no se iba a quedar junto al técnico asturiano en el banquillo. Así, en cuanto salió del terreno de juego se fue directamente a vestuarios. En las imágenes del túnel de vestuarios se ve al crack visiblemente enfadado.