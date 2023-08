Mateu Alemany ya 'está' fuera del Barça

El balear se desvinculará el 2 de septiembre pero ya no ejerce Ya hace varios días que Alemany ha trasladado todas las carpetas a Deco

Por todos es ya sabido que la etapa de Mateu Alemany al frente del área de fútbol del FC Barcelona llegará a su fin el próximo 2 de septiembre. Así lo informó el club cuando oficializó la entrada de Deco. A efectos prácticos, sin embargo, el ejecutivo balear ya ha dado un paso al costado, quedando al margen de las carpetas pendientes en el tramo final de mercado.

En los últimos días, y como es lógico, Alemany informó a los diferentes agentes en conversaciones con el club para entradas o salidas que pasaran a tratar directamente con Deco, quien ahora canaliza todo el movimiento en los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Así, carpetas como las de Lenglet, Sergiño Dest, Cancelo, Fresneda o Joao Félix, entre otras, han recaído ya en el portugués, que incluso sigue muy de cerfca las operaciones de mercado del filial azulgrana.

Liberado, Mateu ya no se persona en la ciudad deportiva en los últimos días. Sí acudirá antes de que acabe el mes, probablemente para empezar a despedirse de los trabajadores del club y recoger sus pertenencias. El mallorquín pone punto y final a una etapa de dos años y medio durante la cual ha ido superando obstáculos de forma constante, convirtiéndose en un auténtico experto del 'fair play' financiero.

La última 'batalla' de Alemany al frente del Barça ha sido la marcha de Ousmane Dembélé al PSG. Aunque inicialmente la decisión del galo de cambiar de aires también cogió a contrapié al balear, Mateu sí intervino en las conversaciones entre todas las partes para solucionar el conflicto. Hay que recordar que la relación entre el balear y el agente del jugador, Moussa Sissoko, ha sido incómoda y hasta por momentos poco cordial.

Ahora, Alemany se tomará un período de desconexión para meditar su próximo paso. El mallorquín interesa a varios clubes importantes -no solo de Inglaterra-, aunque tiene claro que priorizará un destino en el que pueda llevar la batuta, algo que venía siendo cada vez más complicado en Can Barça.

Mateu, que ya no estuvo en el reciente encuentro ante el Cádiz en Montjuïc, tampoco formará parte de la expedición azulgrana a Villarreal este domingo. Salvo sorpresa, Alemany ya no vivirá 'in situ' ningún partido más del elenco de Xavi. Al menos, como trabajador del club a efectos contractuales.