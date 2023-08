Abde podría salir del Barça: el Bayer Leverkusen va a por él

El club alemán espera firmar al blaugrana antes del cierre de mercado El Aston Villa y el Betis también tienen interés por si acaba saliendo

Algo se está cociendo en el futuro de Abde en el Barça. El club blaugrana debe dar salida a uno de sus atacantes si quiere completar la plantilla y el extremo marroquí podría ser el damnificado a pesar de que en el Barça están satisfechos con él. El club preferiría una salida de Ansu Fati, pero la negativa del futbolista a abandonar el equipo lo está haciendo imposible y Abde ya tiene ofertas encima de la mesa. El Bayer Leverkusen es el equipo que más fuerte está pujando por el atacante blaugrana y podría presentar una oferta cercana a los 20 millones de euros más objetivos si el Barça le da salida.

Abde llegó a la pretemporada con el objetivo de convencer a Xavi y quedarse. El marroquí tenía muy claro que no era santo de la devoción de Xavi Hernández. No olvida que la llegada del técnico blaugrana motivó que volviera a bajar al filial y que en verano fue obligado a salir cedido a Osasuna sin prácticamente poder demostrar su valía. Tenía claro que lo iba a tener difícil y, más, tras alguna declaración de Xavi sobre su irregularidad, pero la inmensa calidad del marroquí ha acabado por decantar la balanza. Deportivamente ya no hay dudas de que es un jugador válido para el equipo y entraría en las rotaciones, pero las necesidades económicas del club aprietan y podría salir.

El entorno de Abde no ha sido demasiado activo ante las intenciones del extremo de quedarse en el Barça. Han ido recibiendo intereses y solo habían avanzado con el Betis, club que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo para quedarse el cincuenta por ciento de la propiedad del jugador por unos 10 millones de euros. Era una opción que no le desagradaba a Abde, aunque casi ya se había hecho a la idea de que iba a seguir como blaugrana.

En los últimos días, las cosas han cambiado. Xavi quiere algún perfil ofensivo más y diferente a lo que hay en la plantilla y la única manera que venga es la de dar una salida arriba. El elegido siempre ha sido Ansu Fati, pero hoy por hoy la negativa del jugador es rotundo. Y ahora las miradas se centran en Abde porque la operación es sencilla. El Bayer Leverkusen podría llegar a esos 20 millones de euros aunque no ve nada claro introducir una opción de recompra. En todo caso debería ser altísima. La operación está encima de la mesa y la próxima semana se tomarán decisiones.

Otro de los equipos que se ha mostrado dispuesto a pujar es el Aston Villa, pero estaría en una segunda posición. La figura de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen podría ser clave para acabar de decantar la balanza siempre que Abde diga que desea salir y que el Barça no encuentre alguna otra fórmula para ingresar dinero en forma de salidas.