Marcos Alonso: "Dembélé no nos ha comentado nada sobre su salida"

El jugador azulgrana ha repasado en zona mixta el futuro del delantero francés tras la victoria contra el Milan Dembélé estaría a un paso de convertirse en nuevo jugador del PSG en los próximos días tras alcanzar un acuerdo con el equipo francés

Ousmane Dembélé ha sido el protagonista inevitable de la victoria del FC Barcelona contra el AC Milan en Las Vegas (1-0). El delantero francés, a pesar de no disputar ningún minuto durante el encuentro, ha acaparado todas las miradas tras su decisión de marchar del equipo azulgrana.

Marcos Alonso ha sido uno de los jugadores que se ha acercado a la zona mixta para responder acerca de las dudas del futuro del delantero francés en Barcelona. El lateral madrileño ha repasado la victoria contra el Milan, aunque no ha podido esquivar las preguntas sobre su compañero.

El jugador azulgrana ha sido preguntado por la valoración que da a la gira por los Estados Unidos: "Estamos entrenando bien, poco a poco cogiendo forma. Es un buen camino para llegar bien el día 12".

Sobre el gran momento de forma de Balde y su presencia esta temporada, Marcos Alonso se muestra confiado: "Estamos dos jugadores para un puesto. La temporada es larga, intentaré ayudar al equipo lo máximo posible. El año pasado estuve jugando más de central, esta temporada parece que volveré al lateral. Intentaré aportar al equipo como pueda, aunque prefiero jugar por la izquierda que es donde me siento más cómodo".

El lateral no ha podido esquivar las preguntas sobre Dembélé: "Estoy un poco fuera del tema. Ousmane (Dembélé) no nos ha comentado nada a los jugadores. Hasta que sea oficial, es uno más y veremos lo que pasa. Es un jugador importante, pero hay que mirar para adelante. Tenemos una plantilla muy buena, tenemos que ir todos juntos".

Sobre quien no tiene dudas Alonso es sobre Fermín, la nueva revelación de la pretemporada: "No le conocía, el año pasado no había entrenado con nosotros. Esperemos que sigamos sacando jugadores para que nos puedan ayudar".