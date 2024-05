Endrick elogia a Argentina, incluso sin Messi y dice que soñaba con Real Madrid

Endrick Felipe Moreira de Sousa, la nueva joya del fútbol brasileño que espera hacerse mayor de edad, este 21 de julio, para trasladarse a España, cree que Argentina es favorita a todo lo que juega, aún sin Lionel Messi, y que su sueño con Real Madrid comenzó cuando se divertía con la 'Playstation'.

“Argentina siempre tuvo varios cracks y ninguno fue campeón por sí solo. Incluso sin Messi, Argentina siempre será una de las favoritas en cualquier competición. Siempre será difícil vencerla”, dijo el delantero de 17 años formado en Palmeiras en una entrevista con el Diario Olé.

Endrick llamó la atención internacional en ese mismo mes de diciembre que la selección argentina conquistó Mundial Catar 2022. Por entonces se consagró campeón de la Copa Sao Paulo de fútbol juvenil con siete goles en igual número de partidos.

El Real Madrid y el apoyo de Vinicius

Del Real Madrid, al que se incorporará cuando cumpla 18 años, dijo que siempre fue un sueño para él, ya que era su equipo favorito cuando soñaba con ser futbolista jugando a la Playstation.

Endrick destacó el apoyo que ha recibido de su compatriota Vinicus Júnior, el jugador más emblemático en la última temporada de la plantilla dirigida por Carlo Ancelotti. “Vini me recibió muy bien, me habló mucho de la ciudad, del club y del plantel... Y seguro que me ayudará mucho más, sobre todo en el campo de juego”, manifestó.

Desde su debut con Palmeiras hace dos años, Endrick acumula 21 goles y 4 asistencias en los 81 partidos que ha jugado. Desde entonces fue partícipe en las campañas que terminaron con dos títulos del Campeonato Brasileño y una Supercopa de Brasil.

Sobre el complejo momento que vive la selección de Brasil en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con 7 puntos en 6 partidos jugados, se declaró confiado en que pronto corregirán el rumbo. A su juicio, la Copa América, que comenzará el 20 de junio en Estados Unidos, debe marcar el comienzo de la recuperación de la Canarinha.

“Es un momento de transición que se superará, por supuesto. En nuestros dos últimos títulos mundiales, en las Eliminatorias también hubo tropiezos y dudas, pero lo superamos y salimos campeones. Ya estamos recuperados, lo hemos demostrado en los amistosos en Europa. Estoy seguro de que es así”, puntualizó.