Luis de la Fuente ve difícil que Balde llegue a la Eurocopa

El seleccionador español Luis de la Fuente participó el pasado lunes en el programa 'Radioestadio noche' de Onda Cero y durante su participación, además de analizar el futuro de la selección española de cara a la Eurocopa 2024, comentó diferentes aspectos de la actualidad en clave del FC Barcelona y del estado de algunos de los internacionales azulgranas.

De la Fuente dejó claro que por el momento "no he firmado ninguna renovación" con la Federación, aunque "la sintonía entre las partes es fantástica". El seleccionador español sí que añadió al respecto: "No sé cuál son los tiempos de la Federación interina, lo que sería una gran irresponsabilidad empezar la Eurocopa con un seleccionador, sea el que sea, no renovado".

En un aspecto estrictamente deportivo, De la Fuente se mostró confiado en el potencial de España de cara a la cita del próximo verano. "Vamos a pelear por ganar la Eurocopa", avisó. "Tenemos todas las posibilidades para luchar por lo máximo en la Eurocopa; vamos a competir por ganar, pero el ganar o no ganar es una línea muy delgada", recordó

Las opciones de Balde para llegar a la Eurocopa

Ya en clave barcelonista, destacó la proyección de Lamine Yamal al que calificó como "un futbolista especial", y se refirió a las opciones de Alejandro Balde, que hoy se operará de la lesión que sufrió en el partido de la Copa del Rey frente al Athletic. "Hablé con Balde el otro día. Está fuerte (anímicamente), que es muy importante; pero claro, va a estar meses fuera... llegaría muy justo a la Eurocopa", dijo sobre las opciones del defensa barcelonista para ser convocado.

De la Fuente se refirió entonces al caso de Gavi, el centrocampista del Barça que cayó gravemente lesionado en el partido de España contra Georgia y que se recupera en la actualidad. "Lo que peor llevo son las lesiones, lo que más me duele, más que una derrota... hubiese cambiado ser primero de grupo porque Gavi no se hubiese lesionado", confesó.

En todo caso, el seleccionador afirmó al respecto que "en la selección siempre velamos por la salud del futbolista y por los intereses de los clubes, pero nuestra responsabilidad nos exige ganar, estamos representando a un país y tienen que jugar los mejores", dijo en referencia al poco descanso que tienen los internacionales.

En concreto, sobre el también centrocampista azulgrana Pedri, que tras una primera temporada muy exigente en la élite ha arrastrado diferentes lesiones musculares, explicó: "Igual a Pedri había que dosificarle en otros momentos, pero en una Eurocopa, jugándote unos JJOO... los futbolistas buenos no tienen vacaciones", reflexionó

Finalmente, fue prudente a la hora de valorar la situación del entrenador del Barça Xavi Hernández. "Con Xavi tengo muy buena relación; lo importante es que uno sea feliz a la hora de tomar las decisiones", dijo.