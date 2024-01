El Barça pensó tres recambios para Balde

Las lesiones están siendo esta temporada uno de los grandes problemas para el Barça. Desde que arrancó la competición, futbolistas como De Jong, Gavi, Lewandowski, Pedri, Raphinha, Ter Stegen o Iñigo Martínez han estado o siguen estando de baja a causa de diferentes problemas físicos. Balde ha sido el último en caer y ya no volverá a jugar.

Tras la grave lesión de Gavi con la selección española, el club optó por adelantar la llegada de Vitor Roque, prevista para el próximo verano. Lo hizo gracias al porcentaje de ficha liberado por el canterano. La lesión de Balde podría servir también para sumar un refuerzo a la plantilla de Xavi, que está echando mano de la cantera ante la falta de efectivos.

Esta posibilidad haq sido valorada por la dirección deportiva, aunque finalmente se ha optado por tirar con lo puesto y esperar al mercado de verano para fichar. Sin Balde ni Marcos Alonso, que también tuvo que pasar por el quirófano para solucionar sus problemas lumbares, el lateral izquierdo se ha quedado sin sus teóricos titulares.

De ahí que, anticipándose a las posibles necesidades, se haya preguntado por la situación de tres jugadores que ocupan esa plaza: Tagliafico, Estupiñán y Jonny Otto. En ningún caso se ha ido más allá del hecho de sondear a sus respectivos entornos para conocer, llegado el momento, la posibilidad de plantearse algo más serio.

Un viejo conocido

El nombre de Nico Tagliafico no es nuevo en el Barça. El defensa argentino estuvo muy cerca de convertirse en blaugrana en enero de 2022, cuando defendía la camiseta del Ajax. Lo confirmó él mismo en la 'Cadena Ser': "En el último mercado de invierno lo teníamos cerrado con el club. Faltaba que los dos clubes se pusieran de acuerdo entre ellos y no se dio. El Ajax no sé si quería 4 o 5 millones de euros por un traspaso, y el Barça quería una cesión con opción de compra, pero mi club no estaba dispuesto. Los mercados de invierno son cortos y complicados. Ahora por lo qué sé no ha habido contacto para verano". Campeón del mundo en Qatar, Nicolás está siendo un futbolista importante en el Olympique de Lyon esta temporada pese a que la situación deportiva del equipo es preocupante, con el descenso amenazando.

Jonny Otto, un ex del Atlético y Celta que juega en los Wolves / EFE

Por su parte, Estupiñán está recuperando el tono en el Brighton tras superar una lesión que le mantuvo varias semanas de baja. Esta es su segunda campaña en el conjunto que dirige De Zerbi, al que llegó procedente del Villarreal. Jonny Otto, tercero en discordia, acaba de cambiar el Wolverhampton por el PAOK griego.