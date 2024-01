El Barça prepara una revolución de plantilla

La primera víctima de la crisis deportiva del Barça ha sido Xavi Hernández, quien anunció que dará un paso al lado a partir del 30 de junio. La decisión del técnico va a tener consecuencias, evidentemente, en el banquillo pero también en la plantilla. Hasta ahora, todas las decisiones eran consensuadas entre la dirección deportiva, capitaneada por Deco, y el cuerpo técnico, que para mantener el equilibrio en el vestuario había dado la cara por varios jugadores evitando salidas y frenando fricciones de mercado. Eso va a cambiar porque Deco no tiene ninguna atadura y dispondrá de manos libres para tomar decisiones que pueden resultar dolorosas.

En el Barça hay la percepción de que el proyecto no da para más y que se debe acometer una importante revolución de plantilla caiga quien caiga. Se hace por necesidades deportivas, pero también por razones económicas porque no se podrá fichar cracks si no se vender algunos futbolistas que, hasta ahora, han gozado del cartel de titulares.

Los primeros damnificados pueden ser los jugadores que acaban contrato. Sergi Roberto, que con Xavi tenía pinta de continuidad, pierde enteros y Marcos Alonso tampoco seguirá. Lo de los cedidos es otra cosa porque tanto Joao Félix como Cancelo son claras apuestas de Deco y aquí se va a apostar por su continuidad siempre que las condiciones económicas sean favorables para el Barça. A partir de ahí, habrán movimientos obligados. Deco debe analizar quien puede salir y quien no y se intentará ejecutar esta remodelación de plantilla necesaria con el objetivo de ingresar un mínimo de 200 millones de euros.

Arriba se deberán tomar decisiones para dar salida a fichas altas y, sobre todo, lograr alguna venta que acabe dando mucho ‘cash’. Raphinha tiene todos los números para ser uno de los elegidos, pero habrá más porque es necesario firmar a jugadores que sean absolutamente diferenciales. En el centro del campo se estudiarán también salidas siempre que se puedan cerrar traspasos millonarios, pero sobre todo habrá movimiento atrás. Uno o dos centrales van a salir con total seguridad y aquí no hay nada seguro y dependerá de las decisiones personales de los futbolistas y de las ofertas -se estudiarán todas- que se reciban.

No hay duda que habrá movida en los próximos meses y decisiones necesarias para dar un vuelco a la situación deportiva del equipo. Xavi ya ha pagado por el bajo rendimiento del equipo y los futbolistas no van a quedar al margen. Para fichar será necesario vender mucho y bien y no se salvará a casi nadie. Las líneas rojas parece que van a desaparecer para intentar refundarse como equipo. Y que Deco, luego, acierte con lo que se pueda traer.