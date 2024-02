El gran reto del Barça para fichar a Klopp

El fichaje soñado de Jürgen Klopp por el FC Barcelona no será una tarea sencilla. El técnico alemán es la primera opción de Joan Laporta porque quiere que el que llegue sea un entrenador contrastado y con mucho cartel, pero el reto para que el todavía entrenador del Liverpool recale en el conjunto blaugrana es de mucha envergadura.

Klopp quedará libre a final de temporada. En este sentido, el Barça solo debería negociar con él sus condiciones. Pero, como ya adelantó SPORT el pasado 30 de enero, el handicap llega con la palabra que dio a los dirigentes del Liverpool para poder desvincularse de un contrato que le unía a los 'reds' hasta el 2026.

El alemán dio su palabra que no entrenaría en el próximo ejercicio. Públicamente, afirmó que "no volveré a un club inglés ni muerto de hambre". Por tanto, se cerró las puertas a un futuro en Inglaterra, pero no habló sobre los destinos que le llamarían la atención en las próximas temporadas.

A sus 56 años aún tiene cuerda para rato y en Liverpool se ha ganado la consideración de entrenador top. Y entre los destinos que más le podrían gustar está el FC Barcelona.

Los pasos a seguir

El club blaugrana lo sabe y quemará todas sus cartas para intentar convencerle. Primero, Laporta debería seducir con su entusiasmo habitual a Klopp para que diera el paso de dar su conformidad a la propuesta barcelonista y en Liverpool deberían ser comprensivos con su cambio de planes.

Klopp se considera un hombre de palabra y es seguro que no entrenará la próxima temporada, excepto que el Liverpool también esté conforme. Después de nueve temporadas en Anfield, el alemán quiere salir por la puerta grande y sin romper la buena relación tanto con los propietarios del club como con los aficionados.

Klopp, en la rueda de prensa de su despedida / LFCTV

A favor del Barça juega el factor de la atracción que siente el alemán hacia España. Tiene una finca en Mallorca y dirigir en LaLiga tras pasar por la Bundesliga y la Premier League, le resultaría atractivo.

El proyecto más atractivo

Tras descartar entrenar en Inglaterra, parece difícil que regrese a la Bundesliga. Cerró su etapa en Dortmund y el Bayern de Múnich optará por continuar con Tomas Tuchel, con contrato hasta el 2025, o lanzarse a por Xabi Alonso, quien está triunfando en el Bayer Leverkusen, además de ser exjugador del conjunto bávaro.

Tuchel, en el banquillo del Bayern de Múnich / EFE

En Francia, el proyecto de Luis Enrique en el PSG sigue adelante y la Serie A italiana ha perdido mucho peso en los últimos años. LaLiga es más potente y el FC Barcelona es un club de proyección mundial.

Laporta y la dirección deportiva, encabezada por Deco, deberán insistir con fuerza para evitar que Klopp se enroque en su decisión de tomarse un año sabático. Una misión muy difícil, pero no imposible.