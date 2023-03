Luces y sombras de los '10' del Barça

Los jugadores que han lucido este número han vivido todo tipo de situaciones en el club azulgrana El 12 de julio de 1995, los dorsales pasaron a ser fijos en cada futbolista

Ansu Fati luce el número '10' desde que Leo Messi dejó el FC Barcelona. El canterano fue valiente al aceptar el reto de lucir el dorsal que anteriormente había llevado durante muchísimos años (desde el 2008) el mejor jugador del mundo. Un gesto de personalidad y carácter, de ser plenamente consciente que en ese momento el club necesitaba un referente para ilusionar y se atrevió a dar el paso.

No deja de ser curioso como un dorsal tan preciado y emblemático como el '10' también ha traído problemas a los jugadores que lo han llevado a la largo del tiempo. Echando una ojeada a la historia veremos como los últimos jugadores que han llevado este número han acabado viviendo todo tipo de situaciones con el club azulgrana.

Debemos recordar que los dorsales pasaron a ser fijos el 12 de julio de 1995 en una decisión de la Liga, que obligó a los equipos a que los jugadores vistieran camisetas con su nombre y su dorsal.

A continuación repasamos qué ha pasado con los últimos jugadores que han lucido el '10' azulgrana.

Ansu Fati (2021-?)

Cogió el número con muchísima ilusión pero las lesiones le han impedido brillar como todo el mundo esperaba y deseaba. Estaba llamado a ser la gran estrella del Barça en el futuro pero los problemas físicos le han estancado y le han hecho perderse muchas oportunidades.

Xavi y el club siguen confiando en él, en su talento y en su capacidad de marcar goles, y Ansu sigue convencido de querer marcar una época en el FC Barcelona pero su situación ya es muy diferente a la de hace unos años. Ha dejado de ser indiscutible en el campo y el club ya lo cierra las puertas a un posible traspaso.

Su padre, Bori Fati, reclamó más minutos para su hijo y reconoció que, si fuera por él, le buscaría una salida en el próximo mercado de verano. Habrá que ver finalmente que pasa con el joven futbolista.

Leo Messi (2008-2021)

El futbolista que más años lució el '10' en la espalda. Con este dorsal se convirtió en el mejor jugador de la historia y firmó sus grandes exhibiciones futbolísticas alrededor de todo el mundo. Con el Barça lo ganó todo y pensaba que en Europa no conocería otro club hasta que llegó el fatídico verano de 2021.

Messi, el emblema del Barça

| AFP.

Pensándose que acortaba sus vacaciones para firmar su renovación, se encontró con la negativa del Barça a renovarlo porque por culpa del fair-play no podía asumir su ficha. Se fue al PSG, con el que finaliza contrato este verano y aquí en Barcelona todavía suspiran por recuperarlo. Es el sueño de Laporta; recuperar el '10' para el Barça.

Ronaldinho (2003-2008)

Con su sonrisa cambió el estado de ánimo de todo el club. De la oscuridad en la que estaba el Barça después del paso de Gaspart por la presidencia a la luz de aquellos primeros años con Joan Laporta. Consiguió títulos, quizá menos de los esperados, y sobre todo generó ilusión entre la afición.

Ronaldinho y Messi en el Barça durante la temporada 2007/08 | Paco Largo

Su magia hizo disfrutar como nunca a los culés pero duró demasiado poco. La autocomplacencia destruyó a aquel equipo de Rijkaard y Ronaldinho fue uno de los grandes responsables. Pep Guardiola al llegar pidió su salida del club para poder renacer como equipo campeón. 'Ronnie' dejó a Messi como heredero del '10' y el Barça llegó a cotas nunca imaginadas.

Riquelme (2002-2003)

Su fútbol en el Boca Juniors maravilló a todo el mundo y el Barça no dudó en ficharlo para intentar contrarrestar al Real Madrid de los Galácticos. Pero llegó a Barcelona y lo primero que tuvo que escuchar de su entrenador, Louis Van Gaal, es que el no lo había pedido, que era un fichaje del club y que no descartaba que pudiera marcharse cedido.

Riquelme debutó con un doblete al Parma, pero nunca cumplió las expectativas

| Fernando Zueras

Jugó una temporada y su rendimiento fue irregular. Alternó grandes partidos con actuaciones menos lucidas. Nunca sabremos qué hubiera pasado si el técnico en su etapa azulgrana hubiese sido otro. Lo que si que no hay ninguna duda es que tenía un perfil y unas cualidades para ser un '10' histórico.

Rivaldo (2000-2002)

De 1997 al 2000 lució el número 11 y se discutió con Van Gaal porque no quería jugar en la banda. Rivaldo quería ocupar la media punta, la posición tradicionalmente asociada al dorsal '10', que lució durante sus dos últimas temporadas en el Barça. El suyo fue un gran fichaje y futbolista clave para que aquel equipo ganara dos ligas y una Copa del Rey.

La chilena de Rivaldo

| SPORT

También acabó enfadado con el presidente Josep Lluís Nuñez, que lo acusó de pedirle más dinero para renovar cuando se encontraba ingresado en Mallorca por un accidente durante sus vacaciones.

El Barça tuvo la oportunidad de venderlo a la Lazio por 8.000 millones pero Joan Gaspart no quiso. Acabaría yéndose al Milán sin que el club pudiera cobrar nada.

Jari Litmanen (1999-2000)

Llegó al Barça como petición de Van Gaal. Era un media punta de gran talento y un especialista a balón parado. En el club azulgrana no tuvo suerte y las lesiones le martirizaron. Con el adiós del entrenador holandés y la llegada de Llorenç Serra Ferrer al banquillo del Camp Nou, el finlandés dejó el FC Barcelona y el dorsal '10' libre.

Algunos de los '10' del Barça | SPORT

Giovanni da Silva (1996-1999)

Había deslumbrado en el Santos y el Barça lo fichó convencido que había firmado un brasileño para marcar una época. Y lo hubiera podido hacer si no se hubiera discutido con Van Gaal, que con la llegada de Cocu dejó de contar tanto con él.

Pero para el recuerdo siempre quedarán las 'butifarras' que le dedicó al público del Santiago Bernabéu después de marcar en un clásico y el gol que le marcó al Zaragoza en el Camp Nou que le dio el título de Liga al Barça.

Gheorge Hagi (1994-1996)

Johan Cruyff siempre se declaró un admirado de su fútbol pese a que no supo sacarle todo su potencial. El rumano era un talento espectacular que jugó en los dos grandes de la liga española pero en ninguno de los dos pudo brillar ni cumplir las expectativas que se crearon con su fichaje.

Hagi y Stoichkov, en 1994

| SPORT

En el Galatasaray explotó todo su talento y todavía hoy sigue considerándose como el mejor futbolista que ha pasado por la liga turca.

Cuéllar (1995-1996)

El canterano del Betis fue una de las grandes promesas de la década de los 90. Era un delantero con bastante gol, habilidoso, rápido y con buen remate. En definitiva, tenia talento y era especial.

El Barça pagó su cláusula de 500 millones de pesetas pero en la primera jornada de liga se lesionó de gravedad: rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Estuvo de baja seis meses. Estuvo un año más en el Barça pero con un papel residual.

El número '10', durante esa temporada también lo lucieron Carreras y Roger.

Romario (1993-enero1995)

Pese a que en aquella temporada los dorsales todavía no eran fijos, nadie le discutió a Romario que era el '10' del Barça. Su primer año fue espectacular. Prometió 30 goles en la Liga y cumplió. Ese verano también fue decisivo para que Brasil ganara el Mundial del 94 en Estados Unidos.

Romario fue un autor de un 'hat-trick' ante el Madrid | Sport

Después de ese éxito, retrasó su vuelta a Barcelona y eso deterioró mucho las relaciones con Cruyff y la plantilla. Se fue en invierno al Flamengo.