Una bomba que pone a Ansu en peligro

El Barça necesita la mejor versión de Ansu Fati. El Barça necesita a aquel futbolista desequilibrante y goleador que asombró al mundo con su eficacia y su talento. El Barça necesita recuperar aquel Ansu ilusionante que representaba lo mejor de La Masia. Un Ansu que vio truncada su extraordinaria progresión por culpa de una grave lesión de rodilla que le obligó a pasar hasta cuatro veces por quirófano y lo tuvo apartado de los terrenos de juego durante casi dos años. Fue un calvario físico y psicológico que le hizo perderse 82 partidos desde aquel fatídico 7 de noviembre de 2020.

Esta temporada, totalmente superada su lesión, estaba llamada a ser la de la resurrección de Ansu. Con solo 20 años estaba capacitado para recuperar el tiempo perdido y volver a ser aquel jugador extraordinario de impacto mediático. El Barça confiaba tanto en él que le cedió la simbólica camiseta con el ‘10’ tras la marcha de Messi. Pero llevamos seis meses de competición y aquel Ansu todavía no ha vuelto. Hay muchos factores que pueden explicar el escaso rendimiento del canterano. Pero el principal es, sin duda, la ansiedad que le genera la presión de unas expectativas tal vez excesivas.

XAVI LE PIDE PACIENCIA

Ansu apuntaba a estrella y hoy, de momento, es el quinto delantero de Xavi. Es verdad que el técnico ha ido gestionando quirúrgicamente su regreso (solo ha sido titular en 11 ocasiones y únicamente ha completado 2 partidos), pero ha sido uno de los jugadores de la plantilla con más participaciones: ha jugado 38 de los 40 partidos disputados por el Barça y solo se ha perdido uno por unas pequeñas molestias. Aún así, solo ha sumado 6 goles en 1.339 minutos, a un promedio de 1 gol cada 223 minutos. El técnico ha hablado claramente con él y le ha explicado cuál es su situación: juegan los que están en mejor forma pero le pide paciencia y esfuerzo porque sigue confiando en sus posibilidades.

MALESTAR EN LOS DESPACHOS

Sin embargo, el padre de Ansu no ha querido tener esa paciencia. Y ha estallado. Provocando un cisma tan innecesario como perjudicial para su hijo. Desde el club intentan reconducir la situación porque, de entrada, no quieren vender a Ansu el próximo verano. Pero las declaraciones del progenitor del futbolista han generado indignación en los despachos del Camp Nou. Así que puede pasar de todo. El futuro del ‘10’ del Barça no está nada claro. La bomba le pone en peligro.