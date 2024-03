La lista de Deco para el centro del campo

Sea quien sea el entrenador del Barça la próxima temporada, siga o no siga Xavi en el banquillo, desde la dirección deportiva hace meses que trabajan en la confección de la plantilla para el curso 2024-25. Y Deco, su máximo responsable, tiene claro que una de las posiciones a reforzar es la de medio centro.

La vacante dejada por Sergio Busquets fue cubierta el pasado verano por Oriol Romeu, pero el de Ulldecona, que empezó muy bien la temporada, no ha cubierto las expectativas, en buena parte por unas molestias en una rodilla que no le han dejado estar al cien por cien durante mucho tiempo. Xavi ha improvisado en las últimas semanas con Andreas Christensen jugando por delante de la defensa y el danés ha rendido bien, pero la de medio centro no es su posición. Frenkie de Jong y Gündogan también pueden actuar ahí, pero es preferible que ambos jueguen más avanzados.

Por todo ello, Deco ha ido elaborando con el paso de los meses una lista con jugadores interesantes que cree el portugués rendirán a un buen nivel en el Barça, siempre teniendo en cuenta que no hay nadie en el filial que pueda rendir en esa posición de forma inmediata. Otro de los factores a tener en cuenta cuando se deba tomar una decisión definitiva será el 'fair play' que tenga el club para poder inscribir futbolistas.

Onana

El primero de la lista y quien más gusta en la dirección deportiva es Amadou Onana. El jugador del Everton tiene un gran físico, es muy bueno en el juego posicional, un seguro en el juego aéreo y tiene llegada al área rival. Solo tiene 22 años y un gran futuro por delante. Nacido en Senegal, es internacional con la selección de Bélgica y ha jugado 29 partidos este curso, marcando tres goles. Deco ha contactado con su entorno, sabiendo que el Everton, que pagó por él 35 millones al Lille en el 2022, está dispuesto a una venta. Eso sí, los ingleses tasan al centrocampista en 60 millones de euros, cantidad que el Barça no puede pagar. Si el jugador consigue una rebaja, podrá avanzarse en la operación. También estará atento el club azulgrana a la situación del Everton en la Premier. El equipo de Liverpool está ahora cuatro puntos por encima del descenso, pero si baja, el traspaso se abarataría.

Tres más posicionales

En la lista hay más jugadores, aunque con un perfil menos físico que Onana y sí muy buenos en el juego de posición. Uno de ellos es Joshua Kimmich, jugador al que pretendió Xavi el pasado verano. La relación entre el internacional alemán de 29 años y el Bayern está muy deteriorada y en Alemania aseguran que esta vez sí están dispuestos a vender a Kimmich por una cantidad adecuada al hecho de que acaba contrato en el 2025 y no piensa renovarlo. El principal escollo para el Barça sería su alta ficha y la competencia que tendría con equipos de la Premier.

El Barça vigila de cerca a Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord / UEFA

Otro jugador que gusta a la dirección deportiva azulgrana y con el que se ha contactado y hablado de un posible fichaje es el medio centro del Feyenoord, Mats Wieffer. Deco ha hablado mucho de Wieffer con Gio van Bronckhorst y el exazulgrana avala su contratación. Es un medio centro posicional, con buen toque y salida de balón, capacidad para romper líneas, de 24 años, que costaría menos que los anteriores, pues podría salir del Feyenoord por 20-25 millones de euros.

Y quien también sigue en la lista de Deco es el centrocampista del Girona, Aleix Garcia. El de Ulldecona es una de las claves de la gran temporada del equipo catalán y estaría encantado con la posibilidad de fichar por el Barça. Saben en la dirección deportiva que el catalán es más un interior que un medio centro, pero consideran que también puede adaptarse a esa posición. De hecho, valoran mucho su polivalencia. También su precio. Sería inferior al del resto, pues tiene una cláusula de rescisión de unos 15 millones de euros. Algunos jugadores podrían entrar en la operación.