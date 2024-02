Más lío alrededor del futuro de Brunner

Paris Brunner se ha convertido en uno de los objetos de deseo de los grandes de Europa. El joven delantero del Borussia Dortmund es uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol del Viejo Continente como ha demostrado recientemente liderando a Alemania a conquistar el Europeo y el Mundial sub17, dos torneos en los que fue elegido mejor futbolista.

Uno de los clubs que tiene a Brunner en su agenda es el Barça, que lleva tiempo controlando a esta joven generación de futbolistas alemanes. Los ojeadores blaugrana firmaron buenos informes del futbolista del Borussia Dortmund tras ver sus evoluciones en el Europeo de la categoría que se disputó en verano.

Entonces se decantaron por Noah Darvich, al que incorporaron tras abonar 2,5 millones al Friburgo. Brunner ha seguido dando pasos adelante, hasta llamar la atención de otros clubs. Mientras, el Borussia intenta atar su continuidad ofreciéndole un contrato profesional que elevaría sus actuales emolumentos en 600.000 euros.

El club renano quería tener cerrada la renovación antes de que Brunner cumpliera los 18 años, pero ya no va a llegar a tiempo, puesto que el joven delantero cumplirá la mayoría de edad el próximo 15 de febrero. Con todo, el Borussia volverá a reunirse con el padre y representante del futbolista, Norbert Brunner, para intentar acercar posturas.

Norbert Brunner ha tenido que salir al paso de unas informaciones que aseguraban que había estado negociando la salida de su hijo con un grande de Italia.

“La historia de que la última vez que estuve en Italia fue para negociar un traspaso no tiene fundamento. No hay absolutamente nada", afirmó el padre de Brunner, que no cierra la puerta a la continuidad de su hijo en el Dortmund: "Las conversaciones con el Borussia Dortmund todavía están en curso, pero aún no se ha decidido nada. Para París, a su edad, la máxima prioridad es claramente la perspectiva deportiva y no las condiciones financieras”