Jorge Lorenzo: "Pecco no quiere un piloto como Marc, no quiere un piloto rápido que le pueda batir”

El anuncio del fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial de Ducati ha revolucionado el paddock del Mundial de MotoGP. El comunicado, que llegó un día después del anuncio de la incorporación de Jorge Martín a las filas de Aprilia, desató todo tipo de reacciones entre los aficionados al motociclismo, pues mientras que unos defienden que Ducati ha hecho lo correcto, otros consideran que Martín se merecía más la plaza.

En un punto intermedio se encuentra el ex piloto Jorge Lorenzo, quien afirma que, a pesar de haberle sorprendido el desenlace de la situación, Márquez ha sabido jugar las cartas mejor que nadie. "Estoy sorprendido. Primero, de esa noticia de Jorge Martín fichando por Aprilia. Luego ya estaba claro que Ducati iba a por Marc Márquez. Pensaba que a Marc le vendría bien estar en el Prima Pramac, con una GP25, pero está claro que su plan era mucho más ambicioso", declaró el pentacampeón mundial en el programa Paddock Abierto de DAZN.

Asimismo, el balear reconoce que la decisión de Ducati no ha sido tarea sencilla, ya que la solución fácil hubiese sido llevar a Márquez al Pramac con una GP25 y subir a Martín al equipo oficial, un plan que se vio truncado después de que el de Cervera se negase a ir a otro equipo oficial de Ducati.

"El plan de Gigi y de Ducati era mantener a los tres, mantener a Jorge de rojo y si era posible, a Marc en el Prima Pramac. Pero Marc no tenía ese plan, y ha jugado esas cartas diciendo que él no iba a Pramac, que él quería rojo. A Ducati creo que le ha entrado el miedo, y creo que su única opción para mantener a Marc era ponerlo de rojo", afirmó el ahora comentarista en DAZN.

"El miedo" de Pecco

Una decisión que, según indica el balear, no parece haber sido del agrado de Pecco Bagnaia, futuro compañero de Márquez en el box del Ducati Lenovo Team. "Pecco no quiere que el ambiente del box se vea perjudicado. Traducido: no quiere un piloto como Marc, no quiere un piloto rápido, que le pueda batir. Que no quiere decir que Bastianini no pueda hacerlo. Pero a nivel de sensaciones, da más miedo, en este momento, Marc Márquez", afirmó contundentemente el pentacampeón.

Para Lorenzo, el papel que juega Márquez a nivel mediático en el Mundial de MotoGP es fundamental, un aspecto que ha tenido en cuenta Ducati en su elección. "Cuando Márquez ha vuelto a luchar por las victorias, la audiencia de MotoGP, también con Pedro Acosta en la categoría, ha subido. No te diré que está al nivel de la época buena de Valentino Rossi; pero sí que es cierto que es con diferencia el más mediático. Eso jugó un papel importante", concluyó el ex piloto.