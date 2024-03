El libro de ruta de Pedri

La lesión en San Mamés parecía más grave. Era una nueva contrariedad que le impedía seguir creciendo y tratar de volver a ser lo que fue en sus orígenes en el Barcelona. Todo se nubló en Pedri y quien más o quien menos pensaron que el canario se vendría abajo, pero no, cuentan que se encuentra muy fuerte mentalmente y tras el contratiempo se ha rehecho mucho mejor de lo que podrían imaginar.

Pedri ha madurado mucho con estos últimos reveses y se encuentra muy confiado de volver con fuerza manteniendo un ritmo de juego elevado. Como siempre no quieren fijarse una fecha de regreso pero las sensaciones son tan positivas que no es descartable que vaya convocado en alguno de los dos partidos ante el PSG. Si no hay contrariedades, es seguro que estará para el choque decisivo de la liga ante el Madrid.

Con cautela pero con mucho optimismo, Recuperarse bien antes que hacerlo pronto es la máxima. Pedri estará de vuelta en breve. Ojalá esta vez sea la definitiva.