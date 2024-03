El mensaje de Pedri tras caer lesionado en San Mamés

Mazazo para el barcelonismo y para un Pedri González que sufrió en San Mamés la tercera lesión muscular de la temporada. Otro golpe anímico durísimo para el centrocampista canario, que no logra olvidar esos problemas de bíceps femoral que arrastra desde hace tiempo. A priori, el de Tegueste puede estar más de un mes y medio fuera de los terrenos de juego.

Difícil encontrar consuelo en momentos así, pero Pedri se ha dirigido al barcelonismo con un mensaje esperanzador tras ese pinchazo que sintió en La Catedral. "Es duro parar y volver a empezar después de todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás. Aun así, no duden de que las lágrimas de impotencia de ayer volverán a ser de felicidad muy pronto. Es increíble todo el cariño que me han hecho llegar en las últimas horas. Por ustedes, por el staff, por todos aquellos que me rodean, y por mí mismo, hay que mirar hacia adelante. Nos quedan muchas alegrías por compartir. Som-hi!".

¿LLEGARÍA PARA CUARTOS?

Varapalo también para un Xavi Hernández que queda tocado sin Pedri y sin Frenkie de Jong. Salió muy caro el punto sumado en Bilbao. Están ambos descartados para el duelo de vuelta de Champions ante el Nápoles y veremos en caso hipotético de pasar a cuartos de final si pueden estar. Frenkie lo tendría algo mejor.

Ahora le queda otro proceso de recuperación por delante en el que deberá tener la mejor predisposición posible. Volver a empezar.