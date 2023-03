¡Lewandowski, titular en San Mamés!

El polaco llega al cien por cien para medirse al Athletic Club Si Xavi así lo decide, podrá jugar de inicio y rodarse para el clásico

Lewandowski está de vuelta. El delantero polaco está plenamente recuperado de sus problemas físicos y no tendrá ningún problema para estar en el once inicial de Xavi, que tiene, obviamente, la última palabra. El jugador está para ser titular y en condiciones de disputar los noventa minutos, por lo que podrá reforzar el ataque ante el Athletic el próximo domingo a las nueve de la noche en San Mamés.

Robert sufrió una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo tras el partido que los blaugrana disputaron en Almería y que acabó con victoria de los andaluces por la mínima. Aunque no había lesión, el futbolista se vio obligado a bajar el ritmo para recuperarse en el mejor tiempo posible y no arriesgarse a problemas más graves. El polaco conoce a la perfección su cuerpo y, en ese sentido, no quiso marcarse una fecha para reaparecer, aunque todo apuntaba a que no sería una baja demasiado prolongada, como así ha acabado siendo. De hecho, su presencia ante los vascos no estaba garantizada cuando tuvo que parar.

Su ausencia se habrá prolongado durante exactamente dos semanas, en las que el delantero se habrá perdido dos partidos, el de la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid y el de LaLiga ante el Valencia en el Spotify Camp Nou. Lo cierto es que en ambos encuentros el Barça ha ganado por la mínima y mostrado un fútbol mucho menos ofensivo de lo habitual. En evidente que la baja de su máximo goleador ha restado potencial en ataque. No solo a nivel de registros goleadores, sino también con su capacidad para fijar a la defensa, jugar de espaldas y, en definitiva, vehicular la apuesta por un fútbol cuyo objetivo es la portería contraria.

Xavi, de esta manera, recuperará al '9' blaugrana una semana antes de un partido que se prevé clave para el desenlace de LaLiga, el Barça-Real Madrid del 19 de marzo ante la afición culé. Lewandowski, además, llegará con el ritmo necesario al duelo tras haber disputado el enfrentamiento ante el Athletic. Y es que este partido está marcado en rojo por parte de la plantilla, consciente de que, ganando en San Mamés, llegará con nueve puntos de ventaja a la visita de los blancos pase lo que pase en el encuentro que los de Ancelotti deben jugar ante el Espanyol. Y esos nueve puntos de ventaja, pasara lo que pasara en el clásico, seguirían siendo una diferencia muy importante de cara a ganar LaLiga.