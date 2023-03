Los plazos de Lewandowski: ante todo mucha calma

El delantero está descartado para jugar ante el Real Madrid y ante el Valencia Su presencia ante el Athletic no está asegurada: dependerá de cómo evolucione

Lewandowski sufrió, según el parte médico emitido por el Barça, "una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo". El texto continuaba diciendo que "es baja y su evolución marcará su disponibilidad". No se trata, pues, de una lesión, sino de la posible antesala sufrirla. Por eso en el Barça van a extremar las precauciones para que el delantero polaco regrese al equipo al cien por cien, sin tomar el más mínimo riesgo. De ahí que, pese a que "no es nada serio", como aseguran en el vestuario, no se hayan marcado plazos más allá de ir viendo, día a día, cómo se recupera el futbolista.

Robert cuida hasta el más mínimo detalle su preparación física. A todos los niveles. Tanto en lo que se refiere a la alimentación como también el entrenamiento o el descanso. Esta precisión le ha permitido, a lo largo de su carrera deportiva, sufrir muy pocas lesiones, la gran mayoría sin demasiada importancia, y perderse muy pocos partidos. En el Bayern, por ejemplo, una de las más duraderas fue en marzo de 2021, aunque con la selección de Polonia. Estuvo ausente 23 días y no disputó seis encuentros a causa de un esquince de ligamentos en la rodilla.

Pese a todo, no es habitual que Lewandowski sea baja por lesión. En el Barça solo se había perdido un partido esta temporada por problemas físicos. Fue en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. Robert no viajó a la República Checa a causa de unas molestias en la espalda. Tampoco había lesión, pero el equipo estaba ya eliminado y el cuerpo técnico optó por la prudencia.

La misma que se usará en esta ocasión. El polaco está absolutamente descartado para medirse al Real Madrid este jueves y tampoco estará frente al Valencia el próximo domingo en el Camp Nou (16:15). La idea, en principio, es que pueda regresar a la dinámica de la primera plantilla para la visita a San Mamés del domingo 12 de marzo, un Athletic-Barça previo al clásico de LaLiga que se disputará en el Estadi el domingo 19 (21:00). Sin embargo, tanto el futbolista como los servicios médicos y el cuerpo técnico tienen muy claro que su presencia en Bilbao solo se producirá si está recuperado al cien por cien y el riesgo es cero. Lo que aún está por venir es demasiado importante como para arriesgarse a perder al máximo goleador de la plantilla. Se valorará día a día su estado físico y, a partir de ahí, se decidirá.