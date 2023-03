El gol es un valor colectivo en el Barça

Hasta dieciséis jugadores han marcado, por lo menos, un gol esta temporada Lewy (25), Raphinha (8), Dembélé (8), Pedri (7), Ansu (6) y Ferran (5) suman el 78% del total

Este Barça ha recuperado virtudes que, con el tiempo, se habían olvidado. Durante muchas temporadas, Leo Messi monopolizaba casi en exclusiva la capacidad realizadora del equipo. Que así fuera, obviamente, no era culpa suya, sino demérito de quienes le rodeaban. Todo lo contrario, por ejemplo, que cuando el mejor tridente ofensivo de la historia campaba a sus anchas por LaLiga y la Champions. Luis Suárez y Neymar fueron los mejores escuderos del argentino y el Barça ganó el triplete en 2015. Pero aquello eran palabras mayores y el Barça de Xavi ha sabido reinventarse para, entre todos, aportar los goles que necesita el equipo para aspirar a ser campeón.

Mención aparte merece Robert Lewandowski, autor de 25 goles y, de largo, el máximo goleador de la plantilla. De hecho, también lidera la tabla en Primera División con 15 tantos. Cierto es que, tras el Mundial, su capacidad realizadora ha disminuido algo, en parte porque estuvo tres partidos sancionado y ahora se ha perdido ya dos encuentros por lesión. Porque sus datos siguen siendo excelentes: dos goles en LaLiga, dos en la Copa y dos en la Supercopa de España. En total, seis tantos, por los diecinueve que había logrado antes de la cita en Qatar.

Le siguen en la tabla Raphinha y Dembélé, que suman ya ocho tantos, muy lejos del polaco, pero importantes en momentos clave, como se vio con el cabezazo que dio tres puntos ante el Valencia el pasado domingo. A ellos hay que añadir a Pedri, un futbolista al que Xavi pidió mejores números a principios de temporada y ha respondido con siete goles. Ansu Fati y Ferran Torres aportan seis y cinco dianas, respectivamente. Así, entre Lewy, Rapha, Ousmane, Pedri, Ansu y Ferran acumulan 59 goles, casi un 78% de los 76 goles totales.

La segunda línea de ataque

No hay que desmerecer, sin embargo, la suma de los goles que han logrado entre el resto de los diez futbolistas que también han puesto su granito de arena en el apartado realizador del Barça. Memphis, por ejemplo, ya no está en la plantilla, pero dejó un gol para el recuerdo. Lo mismo que Araujo, Pablo Torre, Èric Garcia y Jordi Alba. Dos son los que llevan tres centrocampistas: De Jong, Gavi y Kessie. Y con tres aparecen Marcos Alonso, el defensa más realizador, y Sergi Roberto.

Una generosidad desbordante

De entre todos esos futbolistas que han sido capaces de marcar esta temporada, solo dos no figuran en las estadísticas como asistentes de gol. Marcos Alonso es uno de ellos, aunque no deja de ser lógico teniendo en cuenta que suele ejercer de central. En cambio, sorprende más que Pedri no haya dado ningún pase de gol. La explicación es que su influencia en el juego, enorme, no queda registrada siempre a nivel numérico. Al contrario que Pedri y Marcos Alonso, Balde (5), Kounde (5) y Busquets (2) han sido capaces de crear goles a través del pase y, en cambio, no han sido capaces de marcar.

Esta estadística la lidera Raphinha, con nueve asistencias, mientras que le siguen Dembélé (7), Jordi Alba (6), Lewandowski (6), Balde (5), Gavi (5), Kounde (5), Ansu (3), Kessie (3), Sergi Roberto (3), Èric Garcia (2), Busquets (2) y, con una, Ferran Torres, De Jong, Christensen, Pablo Torre y Araujo.