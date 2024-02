Leao descarta su llegada al Barça

Rafa Leao despejó dudas respecto a su controvertido futuro. El delantero portugués aprovechó la presentación de su libro 'Sonrisa' para valorar su estado actual en el Milan y abordar las posibles opciones que se presentan más allá del 30 de junio.

En los últimos meses, Rafa Leao ha sido uno de los jugadores más codiciados para protagonizar uno de los traspasos más sonados en el próximo mercado veraniego. Su nombre ha figurado en todas las quinielas para apuntalar el ataque de un club TOP. Con permiso de Mbappé y Haaland, el delantero del Milan ha sido el tercer punta en discordia para agitar el mercado.

Y el Barça no ha quedado exento en este baile de rumores. Ante la opción que Robert Lewandowski abandonara la plantilla azulgrana al finalizar la presente campaña, Leao se había postulado como una alternativa de primer nivel para solventar la baja de un killer mundial. Una solución de lujo con la firma de un futbolista que arranca por banda izquierda y que ocasionalmente ejerce de nueve.

Rafael Leao, durante un partido con el Milan / EFE

Sin rubor

En la presentación de 'Sonrisa', Rafa Leao no tuvo reparos en comentar su postura a la hora de analizar su futuro futbolístico. "En Milán me ayudaron a crecer como hombre y como jugador. No puedo dejarlos. Mi futuro está en Milán. Mi educación se basa en la lealtad”, afirmó.

Leao también recordó algunas vivencias en su dura adaptación al fútbol de elite tras su salida del Sporting Portugal rumbo al Lille en el proyecto deportivo dirigido por Luis Campos. "Fue difícil para mí irme. Tenía a mis amigos allí, a mis padres, fui a una ciudad donde no conocía a nadie. Era un campeonato nuevo, me llamaban el Mbappé portugués, pero necesitaba tiempo para adaptarme a una nueva realidad. En mi cabeza, sin embargo, estaba el objetivo de alcanzar el nivel que todos esperaban. Una experiencia que me hizo crecer como hombre, fue algo que me trajo hasta aquí", apuntilló.