Laporta interpone una demanda de conciliación contra Villarejo

El presidente del Barça no se ha quedado de brazos cruzados y ha movido ficha tras la no rectificación del excomisario del Cuerpo Nacional de Policía "El señor Villarejo dijo una cosa que no es cierta y por la que ya he presentado una demanda de rectificación... Es una mentira como una casa de payés", declaró ayer el máximo dirigente culé en 'Catalunya Ràdio

José Manuel Villarejo no ha rectificado sus graves acusaciones a Joan Laporta en el cara a cara con Artur Mas que realizó hace unas semanas ‘RAC1’, cuando aseguró que el actual presidente del FC Barcelona filtró información que influyó en el encarcelamiento de Sandro Rosell, y el máximo mandatario azulgrana no se ha quedado de brazos cruzados. Fuentes de la entidad catalana han confirmado a SPORT que su mandatario ha interpuesto la demanda de conciliación previa a la querella contra el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía.

Como avisó en la entrevista que concedió a ‘Catalunya Ràdio’ este jueves, Laporta ha pasado a la acción y ha iniciado los procedimientos necesarios para judicializar el caso. Antes de querellarse contra Villarejo, ha interpuesto la demanda de conciliación previa. El presidente del Barça tiene claro que las acusaciones son “completamente falsas” y es por ello que se defenderá hasta el final. “No entraré en el circo mediático de Villarejo, entre Sandro y yo quedó todo claro. Yo no miento, digo la verdad. Rosell sabe lo que pienso”, valoró ayer.

"El señor Villarejo dijo una cosa que no es cierta y por la que ya he presentado una demanda de rectificación... Es una mentira como una casa de payés", añadió. Horas después, 'Jan' ha comenzado unos trámites que, en caso de que no se resuelvan mediante un acuerdo, acabarán con una querella contra Villarejo.