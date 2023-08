Laporta no acudirá este viernes a la Asamblea Extraordinaria de la RFEF

El presidente azulgrana no podrá asistir debido a motivos de agenda y no puede delegar en otro miembro del club La RFEF ha anunciado "diligencias internas" y el club azulgrana espera que Rubiales "dé las explicaciones oportunas" tras considerar su comportamiento como "impropio"

El FC Barcelona no estará representado este viernes en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF convocada de urgencia por el 'caso Rubiales'. Joan Laporta, directivo del organismo federativo desde marzo de 2021, no podrá asistir por motivos de agenda.

La Real Federación Española de Fútbol ha convocado esta Asamblea a causa del ya denominado 'caso Rubiales'. Se celebrará en la sede de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 12.00 del mediodía.

La RFEF emitió un comunicado en el que anunció que se han abierto las diligencias internas de la Federación referentes a asuntos de Integridad, así como el resto de los protocolos aplicables" en relación a los "hechos acontecidos durante la ceremonia de premiación del Mundial femenino conquistado por la Selección Española el pasado domingo en Sídney". En concreto, el beso que le dio Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso.

Posicionamiento claro

La no asistencia de Joan Laporta ni de ningún miembro del club barcelonista -no puede delegar- no impide que, como recogió 'El Periódico', del grupo Prensa Ibérica, el FC Barcelona tenga un posicionamiento claro y notorio sobre el caso.

Considera su comportamiento como "impropio" y "espera y desea" que Rubiales "dé las explicaciones oportunas el viernes".