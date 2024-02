Lamine rememora sus inicios en las vísperas de su asalto al último récord

En vísperas del regreso del Barça a la Champions frente al Nápoles y con un magnífico reto personal por delante, Lamine Yamal concedió una entrevista a Movistar Plus+ en la que recuerda sus inicios en su barrio y el prematuro inicio de su idilio con el FC Barcelona.

Como ya hiciera en el jugoso reportaje que en su día hizo nuestro compañero Ivan San Antonio para SPORT, en el canal deportivo recogen a un simpático Lamine Yamal recordando con buen humor sus inicios en su barrio de Mataró y los partidos en el parque Rocafonda.

Que Lamine es un futbolista de los de antes, forjado en el fútbol de barrio, lo demuestra lo pronto que encontró la inspiración para dar patadas al balón en la calle. "Recuerdo que salía, con cuatro años, a la calle con mis amigos después del colegio, y justo delante de mi casa estaba el parque Rocafonda. Ahí veía a mi padre y a mi primo grande jugar al fútbol. Fue el primer momento en el que vi una pelota y me enamoré de ella. Creo que he estado más tiempo en el parque que en mi casa. Siempre que he salido a la calle ha sido para jugar al fútbol", recuerda, divertido, Lamine Yamal.

Como ha sucedido toda la vida en los partidillos jugados en el patio del colegio, en el parque o en la misma calle, a Lamine también le tocaba defender los tres palos, de tanto en cuanto: "A veces, me ponía de portero y me daban en la cara, y a mí no me dolía, no lloraba". Eso sí, la tierra y el asfalto le pasaban factura, como a todos: "Siempre me iba a casa con heridas y mi abuela me decía que dónde estaba. Recuerdo también que cuando llovía, te caías y te quedabas todo mojado".

Nada que ver a su nueva etapa cuando, a muy temprana edad, fichó por las categorías inferiores del Barça. Allí se puso las pilas para adaptar su talento y en seguida despegó hacia la cima, batiendo todos los récords. "El primer día no sabía ni calentar, no sabía hacer nada", confiesa. "Para mí fue un inicio muy bonito que recuerdo con mucho cariño. Para mí fue increíble"

Desde entonces su ascenso hasta el primer equipo y la selección absoluta han resultado imparables. De ahí que admita que para él "el Barça es mi casa, lo es todo".