Koundé se ‘adueña’ de la defensa en ausencia de Araujo

El francés reapareció en el clásico con una actuación solvente y confirmó ante el Villarreal que puede ser el líder de la zaga que necesita el Barça El galo finalizó el encuentro ante el 'submarino amarillo' con un despeje, dos intercepciones, dos duelos ganados, una única falta y ningún regate sufrido

Reapareció en el clásico con una actuación solvente y confirmó ante el Villarreal que es un central que domina incontables facetas y que puede ser el líder defensivo que necesita el Barça en ausencia de Ronald Araujo. Jules Koundé completó ayer un extraordinario partido y asumió con responsabilidad y personalidad el rol de comandar una retaguardia en la que las ‘vacas sagradas’ convencieron en los laterales y Marcos Alonso funcionó como comodín en el eje.

Los números del central galo fueron realmente buenos: finalizó el encuentro con un despeje, dos intercepciones, dos duelos ganados, una única falta y ningún regate sufrido. Además, completó 78 de los 80 pases que realizó (98%), efectuó un centro peligroso y desplazó seis balones en largo que oxigenaron al equipo en los momentos de más presión del ‘submarino amarillo’. Su exuberancia física fue clave para el Barça, que se instaló en campo contrario sin temer las transiciones visitantes.

Koundé ‘secó’ a Arnau Danjuma y Nicolas Jackson: su superioridad fue tan ostensible que Unai Emery dio entrada a José Luis Morales tras el descanso en busca de la fórmula de superarle e inquietar a Marc-André ter Stegen. ‘El Comandante’ tampoco fue la solución. Marcos Alonso, responsable y serio, ayudó a Jules a frustrar cualquier mínimo intento del Villarreal de evitar el triunfo de la redención azulgrana.

¿Descanso contra el Athletic?

Tal como avanzamos en SPORT, después de la derrota en el Santiago Bernabéu la idea de Xavi Hernández era que el francés descansara en uno de los dos partidos de esta semana. El técnico vallesano no quería forzar al futbolista en tres partidos consecutivos de tanta exigencia con el Bayern de Múnich en el horizonte. Si el plan no sufre modificaciones, Koundé no será de la partida el próximo domingo ante el Athletic Club. Veremos, sin embargo, si el hecho de que pudiera ser sustituido por Gerard Piqué en el minuto 78 tiene alguna influencia en la estrategia.

La realidad, juegue o no contra los ‘leones’, es que el ex del Sevilla es actualmente el defensa más fiable del Barça. Si Sergi Roberto y Héctor Bellerín ofrecen garantías en el lateral derecho, él será fijo en el eje y liderará la zaga como mínimo hasta que regrese Araujo. Eric Garcia y Andreas Christensen –el danés está cada vez más cerca de recibir el alta médica– se disputarán la plaza de central restante. En el lateral izquierdo, Jordi Alba se ha sumado a la causa y pugnará por la titularidad con Alejandro Balde y Marcos Alonso.