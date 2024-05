La UFEC tanca un acord de col·laboració amb MEYBA

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha tancat un acord MEYBA, l’empresa d’origen català i referència de roba esportiva, com a proveïdor oficial de les federacions esportives catalanes.

A través d’aquesta col·laboració, MEYBA vestirà als membres de la UFEC durant tots els esdeveniments oficials de l’entitat i oferirà un pack per les federacions. A més, ambdues entitats es comprometen a treballar conjuntament pel creixement de l’esport català a través de campanyes digitals i col·laboracions.

Sobre MEYBA

MEYBA és una marca catalana creada a Barcelona per Josep Mestre i Joaquim Ballbé. Es van associar als anys 40 amb el somni de crear conjuntament una línia clàssica de bany i roba esportiva, i així va néixer "ME 'y' BA". El 1981 MEYBA es va donar a conèixer internacionalment en signar un acord amb el FC Barcelona per convertir-se en el primer proveïdor d'equipacions de marca. En els 10 anys següents, la M de MEYBA va aparèixer a clubs de tot Europa i va ser vestida per jugadors de la talla de Maradona, Michael Laudrup, Ronald Koeman i el jove Pep Guardiola, tots dirigits per Johan Cryuff.

MEYBA ha col·laborat i continua col·laborant amb clubs professionals de tot el món. Actualment, MEYBA ofereix una col·lecció de productes de moda que complementa el seu llegat futbolístic. Entre les col·laboracions de moda més recents s'inclouen el famós FC REAL BRISTOL del Japó, Rave Skateboards a París, la col·lecció d’edició limitada The Beatles, Oakland Roots a Califòrnia i FSTBL B&Voll-Damm a Barcelona.