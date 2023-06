La jueza rechaza que el Barça se persone como víctima en el 'caso Negreira'

Según la magistrada, es incompatible que el club aparezca simultáneamente como investigado y acusación cuando no se evidencia un perjuicio directo por parte del propio Barça De esta manera, se respalda la postura de la Fiscalía al argumentar que el club no puede ser acusación particular, ya que se investiga una presunta administración "indebida"

La magistrada encargada del caso Negreira ha rechazado la solicitud del FC Barcelona para personarse como víctima en el procedimiento de investigación de los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enrique Negreira. En su auto, la jueza respalda la postura de la Fiscalía al argumentar que el club no puede ser acusación particular debido a que se investiga una presunta administración "indebida" llevada a cabo por los representantes legales del club blaugrana. Según la magistrada, es incompatible que el club aparezca simultáneamente como investigado y acusación cuando no se evidencia un perjuicio directo por parte del propio Barça.

La magistrada también ha decidido prorrogar el secreto de la instrucción por un mes más. Destaca que aún hay diligencias pendientes y que levantar la cautela en este momento podría entorpecer el resultado de la investigación policial. Además, revela que el Barcelona aún no ha respondido a los requerimientos y está a la espera de que una persona designada por la Junta Directiva lo represente, selección que se llevará a cabo este miércoles.

La jueza explica en uno de los autos que la única vía para que el FC Barcelona pueda actuar como acusación es con el objetivo exclusivo de ejercer acciones por los perjuicios económicos directos sufridos como consecuencia de las actuaciones desarrolladas por las personas físicas y jurídicas investigadas. Es decir, la personación del club como perjudicado no puede tener como único fin el de defenderse y negar su propia responsabilidad.

La magistrada insiste en diferenciar la acción de personarse como acusación en el proceso de "defenderse" en el mismo. El delito de administración desleal castiga a aquellos que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, las infringen excediéndose en el ejercicio de las mismas. Para que el club pueda acusar en el procedimiento, debe demostrar una "disminución patrimonial" o una "pérdida de ganancia por una omisión en la actuación del gestor que no ha realizado la operación que le era exigible", o la aplicación del patrimonio a un fin no autorizado o contrario a los intereses del perjudicado.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona está investigando si el FC Barcelona realizó pagos de más de 7 millones de euros a Negreira. A petición de la Fiscalía, la jueza del caso ha imputado a los expresidentes Sandro Rosell (2010-2014) y Josep María Bartomeu (2014-2020), así como a los directivos Òscar Grau y Albert Soler. Además, figuran como imputados el propio Negreira y su hijo, y el FC Barcelona como persona jurídica. Los pagos se realizaron durante años por parte del club catalán al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, quien ocupó el cargo entre 1993 y 2018.