La evolución de Gündogan: Klopp, Tuchel, Guardiola...y ahora Xavi

Moldeado por tres técnicos de renombre, el reto del egarense es que Gündogan siga brillando y mejore su Barça Fue uno de los líderes que hicieron historia con el Borussia Dortmund y con el City logró un triplete histórico

"Si yo tuve diez entrenadores, uno me enseñó algo, tres no me estropearon y seis intentaron arruinarme". Es una frase del genial Marco Van Basten con la que quería ejemplarizar que a lo largo de su trayectoria los técnicos que había tenido apenas consiguieron mejorarlo como jugador y que le había aportado más bien poco. Y eso que tuvo algunos de los mejores...

No se sabe con exactitud si Ilkay Gündogan piensa igual de todos los entrenadores que ha tenido durante su larga carrera, entre formación y élite, pero lo que está muy claro es que los tres últimos que ha tenido si que lo han marcado. Y en positivo.

Con Jürgen Klopp formó parte de ese Borussia Dortmund que jugaba a un ritmo trepidante, un equipo volcánico como también lo sería su mejor Liverpool. En ese conjunto, que osó discutir la hegemonía del Bayern de Múnich en la Bundesliga, Gündogan jugaba en un doble pivote y era el encargado de servir balones a los jugadores más avanzados, como Marco Reus, Götze, Blaszczykowski y Lewandowski.

Gündogan brilló con el Borussia Dortmund de Klopp | AFP

Durante esos años hacía un doble trabajo, de creación y de contención y lo cumplió a las mil maravillas. Su gran técnica le permitía poner grandes balones a los de arriba para que superaran a sus rivales con una velocidad endiablada. Logró la Bundesliga y la Copa Alemana de la temporada 2011/12 y estuvieron a punto de llevarse la Champions en la 2012/13, pero el Bayern los ganó en la final. En un partido donde, por cierto, Gündogan marcó de penalti.

Klopp se fue en 2015 y llegó Thomas Tuchel. La historia duró menos de lo previsto y acabó por desavenencias entre el entrenador y la directiva del Borussia Dortmund. Gündogan sigui siendo una pieza importante en el equipo y Tuchel intentó que renovase su contrato pero el centrocampista ya tenía decidido cambiar de aires.

Sus cifras en el Dortmund

Coincidió con Klopp cuatro temporadas en el Borussia Dortmund y se lo pasó en grande. Hace poco reconoció que le gusta más el estilo de Guardiola pero que el actual técnico del Liverpool lo marcó por su "pasión" y por cómo planteaba todos los partidos. "Es un motivador natural, prepara al equipo para la batalla".

En temporada 2011/12 jugó 28 partidos en la Bundesliga (3 goles y 3 asistencias), 2 de Champions, 1 de la Supercopa Alemana y 5 en la Copa, con un gol y una asistencia. Repitió cifras la siguiente temporada en la competición de liga y en la Champions, el año en que llegaron a la final, jugó 12 partidos y marcó un gol y repartió una asistencia. Jugó 4 partidos de Copa y otro de la Supercopa.

Por su grave lesión en la espalda, apenas jugó en la temporada 2013/14. Solo participó en un partido de la Bundesliga, otro de la Copa y uno en la Supercopa, en la que marcó. En el último año de Klopp en el banquillo, en el que ganó la Supercopa, participó en 23 partidos de liga (3 goles y 4 asistencias) y en seis de Champions (1 asistencia) y 4 de Copa.

Thomas Tuchel y Gündogan en una imagen de archivo | TWITTER

En la única temporada con Tuchel de técnico jugó 25 partidos en la Bundesliga (1 gol y 3 asistencias), en los 5 de Copa marcó y asistió y en la Europa League participó en 6 partidos con 1 gol y 3 asistencias.

En total, con el Borussia Dortmund, Gündogan disputó 157 partidos, marcó 15 goles y repartió 20 asistencias de gol.

Todos los papeles en el City de Pep

Pese a que se lesionó poco antes de su fichaje, Guardiola lo esperó. Porque sabía que Gündogan sería un jugador clave para su equipo. Pagaron 27 millones de euros por él en 2016 y fue su primera incorporación como técnico del City.

El alemán venía de jugar en el Borussia en un doble pivote haciendo faena de contención y también lanzando a compañeros con pases verticales pero pronto Guardiola empezó a moldearlo para el fútbol que más le gusta.

De hecho, en el City ha protagonizado una transformación espectacular porque ha ido avanzando su posición hasta convertirse en un centrocampista llegador y que gracias a su buen remate ha acabado como uno de los goleadores del equipo (17, 10 y 11 goles en las tres últimas temporadas). Con Pep, ha ocupado la posición de mediocentro cuando no estaba Rodri y no se había 'inventado' a Stones, de centrocampista ofensivo e interior. Y ahora se podría decir que es mediapunta.

Gündogan ha logrado un triplete con el City dirigido por Guardiola | EFE

"Nunca olvidaré todo lo que me ha enseñado. Da una atención increíble a los detalles técnicos del juego. Siempre quiere tener un plan, y eso es algo que gusta a los jugadores inteligentes, flexibles y versátiles", dijo de Guardiola.

Con el City ha acabado jugando un total de 304 partidos (60 goles y 40 asistencias). Sus cifras son crecientes y coincide con el cambio de rol que ha tenido el equipo en los últimos años, en que se ha alejado del área propia para hacerlo a la rival. Marca más goles y da más asistencias mientras que disminuyen sus pases.

Pese a jugar más avanzado, Gündogan sigue siendo un futbolista que sabe perfectamente marcar los tiempos. Mantiene la pausa y el control del ritmo que necesita el equipo en todo momento y eso es gracias a su gran inteligencia futbolística. Por eso Guardiola lo valora tanto. Porque es un centrocampista total.

Lo que quiere Xavi de él

Después de hacerse un buen jugador con Klopp y Tuchel y de llegar a su máximo nivel y explorar todos sus límites y registros con Pep, Xavi tiene el reto de seguir haciendo brillar a Gündogan en una nueva competición. Además, intentará que su Barça mejore y gane en competitividad.

Lo más probable es que el egarense utilice al centrocampista como lo venía haciendo Guardiola en el Manchester City. Con el Barça debe jugar en la parte alta del cuadrado, cerca de Lewandowski, del área rival y próximo a Pedri, el otro centrocampista más creativo del equipo.

Xavi Hernández | Xavier Ferrándiz

Xavi querrá que aporte imaginación en el último pase y en las zonas decisivas además de una cifra relevante de goles, que es algo que siempre recrimina a sus centrocampistas, que les falta que pisen más el área rival. Con Gündogan no debe tener problemas en ese sentido.

En la parte baja del cuadrado jugará Frenkie De Jong acompañado del mediocentro posicional que todavía debe incorporar el equipo. Pero no se puede descartar, ni mucho menos, que Gündogan pueda hacerlo en algún partido de la temporada porque ya había jugado en una posición similar en el Borussia Dortmund y en sus primeros tiempos en el City.