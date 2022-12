Jordi Cruyff: "¿Messi? Los sueños son gratis, pero los futbolistas no"

"Con Ansu Fati vamos de la mano, pero este año hay más competitividad" "Balde es un futbolista para muchos años, le queremos a largo plazo"

Jordi Cruyff, al que le brillan los ojos cuando habla de fútbol, nos recibe en las oficinas del Camp Nou. Es el director deportivo del Barça y tiene las ideas tan claras que es imposible hacerle dudar. Si lo hace, no se le nota y echa mano de su también evidente capacidad para una oratoria lógica, aplastante y ‘cruyffista’ y, sobre todo, para salvaguardar los intereses del club para el que trabaja. Todo ello, además, lo consigue sin que sus palabras caigan en el tópico y manteniendo siempre el interés del interlocutor.

España eliminada. ¿Buena o mala noticia?

Depende de cómo se vea, pero siempre es mejor que el futbolista venga contento, alegre, con sensación de éxito. Eso les hace llegar con más confianza.

¿Cómo les ha visto?

En un Mundial, muchas veces, cuanto mejor empiezas, más complicado se hace después por un tema de expectativas. Si en lugar de empezar con el 7-0, este resultado se logra en el tercer partido, pues ya vas ante Marruecos con otra sensación. Es curioso que las selecciones que más lejos llegan son, a veces, tras un comienzo más difícil y van creciendo en el torneo. El 7-0 puso mas presión de la necesaria. En este Mundial está pesando más lo individual que lo colectivo.

¿Los jugadores ganan partidos y las plantillas torneos?

Todos estamos dándole vueltas a esto en el Mundial, más de equipo que de individualidades. Es cierto que hay pocos jugadores capaces de marcar esa diferencia. Hay pocos que reciben un balón y ves que va a pasar algo, se pueden contar con una mano. Quienes no los tienen dependen más del equipo, del conjunto.

¿El Barça tiene esos jugadores diferenciales?

Creo que el Barça tiene calidad individual, jugadores contrastados con gol, también atrás creo que se ha equilibrado mucho y, en LaLiga, en once de los catorce partidos, no se ha cencajado. Es síntoma de buena organización, de eficiencia. Arriba hemos hecho bastantes goles. El equipo está equilibrado en ese sentido.

El centro del campo es el mismo que el de España. En el Barça no llega para seguir en Champions y en el Mundial, para llegar a cuartos.

Primero, los tres que juegan no siempre son lo tres que juegan en el Barça, donde tienes a más jugadores: Frenkie, Kessie... A veces se juzga el centro del campo, pero es un tema de equilibrio. Al final tiene que haber llegada, gol, segunda línea, todo depende de lo que tienes detrás y de lo que tienes delante. Muchas veces el mediocampista depende de lo que tiene delante y detrás.

¿Debe evolucionar el modelo del Barça?

En el fútbol de hoy hay menos tiempo en el mediocampo y más en el tema de las transiciones. Hace veinte años, si ganabas la batalla del medio campo, ganabas el partido, ganabas la guerra. Hoy en día esa batalla no es tan decisiva. Al final, la contundencia en defensa y en ataque es lo que está haciendo que ganes o pierdas. Es una dinámica. En relación al Barça, lo hemos analizado. Si miras los fichajes, su tipología, y las áreas que hemos intentado reforzar hemos dado pasos para competir mejor en ese fútbol.

La misma idea adaptada al fútbol actual. ¿De Jong?

Cada vez quedan menos seises posicionales y cada vez se están convirtiendo más en seises de movimiento. A mi padre le gustaban los que mantenían la posición. Hoy en día son más difíciles de encontrar y eso significa que hay una tendencia. Frenkie tiene esa arrancada y no puedes decirle que no arranque, frenando uno de los puntos mejores que tiene.

El tiempo de vender a De Jong ya pasó

En verano se le quiso vender. ¿Sigue en venta?

A día de hoy no se está hablando de eso. En el fútbol hay momentos y a veces no se definen solo por temas futbolísticos... La situación del fair play... No todo el mundo entiende lo que es, cada semana hay cambios, pero hay situaciones y decisiones que no son solo futbolísticas. Pero ha pasado el tiempo y está con un protagonismo importante.

¿La economía obligaba?

Hubo la posibilidad porque a los buenos jugadores siempre les quieren buenos equipos, funciona así. La realidad es que está aquí y está teniendo un rol importante.

¿Se sintió aludido cuando se quejó de la presión del club?

No es tema de aludido o no. Los jugadores tienen sus sensaciones, los clubs tienen las suyas y unos van hablando y llegas a un tema común. La realidad es que Frenkie se ha quedado, es un jugador querido, la gente espera mucho de él porque tiene mucho talento y es un jugador un poco diferente. Son momentos de mercado y ya no con Frenkie, sino con todos, hay un fair play y las consecuencias de no cumplirlo son enormes. Existen cálculos que no tienen que ver con el césped. Es un cúmulo de cosas y no hay otra. El fair play te obliga a tomar decisiones.

Las palancas sirvieron para driblar el fair play, pero los problemas siguen. ¿Será necesaria una gran venta?

No lo sé. Esto es una pregunta para otro departamento y en otro momento. El fair play es duro, es más duro que en cualquier país europeo, pero las reglas están, tenemos que intentar estar dentro de lo que se tiene que hacer. Y buscar las soluciones dentro, y hay muchas.

¿Cuáles?

Equilibrar la masa salarial.

Es lo que pide Tebas.

Cada semana o mes aparece algo nuevo. Es cierto que la regla se va endureciendo, también es cierto que el fútbol español lo está notando. Ya no hablo del Barça. Hay que ver qué es lo que le conviene al fútbol español. La competencia con otros países es muy dura. Tanto lo que se permite en gastos como en impuestos.

Entonces, ¿habrá fichajes? El presidente comunicó que está muy complicado, es la realidad que tenemos. También tenemos, con orgullo, a diecisiete mundialistas, lo que significa que la plantilla es súper competitiva. Uno siempre quiere mejorar, pero el mercado pasado pudimos hacer lo que pudimos hacer, llegamos muy justitos con el fair play para reforzar las zonas que pensamos que eran vitales para poder competir en LaLiga, en la Champions no. Se está demostrando que se ha ido en el buen camino. Las demás cosas se harán cuando se puedan. Si no se puede hacer ahora, no pasa nada, trabajaremos con lo que haya.

¿Y si salen jugadores?

No es tan fácil, depende del fair play. A veces, con que salga uno no bastará y hay que plantearse mucho si vale la pena o no.

¿Si se pudiera...?

Estamos preparados.

Por lo menos se podrá inscribir a Gavi en el primer equipo.

Se verá.

¿Tampoco llega para eso?

Se verá, se está estudiando. Hay muchas más cosas que se tienen que hacer, cuando sea el momento adecuado ya se hablará.

¿Y lo de Balde?

Estamos encantados con él, y él también con el Barça. Ha dado un pase adelante tremendo, seis meses en los que ha cumplido todos los sueños posibles de un futbolista, tanto en club como en la selección. Obviamente le queremos a largo plazo porque es un futbolista para muchos años.

Entiendo que ya tiene la oferta para renovar.

Sí, se lleva hablando desde hace mucho tiempo, no nos hemos despertado cuando ha ido a la selección, pero a veces las renovaciones no se hacen en un día.

Ansu Fati también fue al Mundial, donde tampoco acabó de arrancar. ¿El Barça se ha planteado en algún momento su salida?

No, nosotros pensamos... Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, cuando se ha tenido una lesión de larga duración a esa edad no es fácil volver. Y una lesión complicada. Tuve una muy parecida a la suya, con los mismos problemas, el mismo proceso, y no es aquello de que ya puedo correr y estoy bien. No, es un proceso largo, volver a ganar confianza en ti mismo, con el equipo.

Creía que eso estaba superado.

También es cierto que la plantilla es diferente a la del año pasado, hay otro tipo de competitividad para jugar, pero es obvio que el Barça quiere que esté a su nivel cuanto antes y se hará todo lo posible para ayudarle. Vamos de la mano, sin ninguna duda.

Dembélé firmó dos años. ¿Puede repetirse el culebrón del verano?

Es curioso. Cada semana parecía que había firmado con otro club. Siempre dijo que quería quedarse y se ha quedado. El jugador tiene poder de decisión, lo tuvo en verano y decidió quedarse.

El centro del campo hoy no es tan decisivo

Un último nombre propio. ¿Les ha comunicado Busquets su decisión?

Busquets es un jugador ejemplar dentro y fuera del campo, lleva muchos años en el club y cuando un jugador tiene ese perfil, la gestión es diferente. Estamos en contacto permanente, obvio, otra cosa es que se quiera comunicar hacia afuera, no nos corresponde. Cuando toque se comunicará, tiene que salir de él, tiene el derecho de elegir el momento, el cómo, cuándo y qué mensaje quiere dar.

¿Está satisfecho con la plantilla actual?

Si tienes en cuenta que dispones de diecisiete mundialistas, significa que la plantilla es competitiva. También, haciendo un análisis de los últimos años y de los cambios en el fútbol actual, hemos dado un paso adelante importante. Por supuesto, todo es mejorable y siempre hay decisiones que podrías haber hecho tal o cual pero, en líneas generales, sí.

Para la Champions no llega.

Esta temporada hemos tenido algo de mala suerte.

Lo de Milán no fue mala suerte.

Mala suerte con algunas decisiones o mala suerte interna (lesiones), pero el equipo en LaLiga está demostrando que se puede competir y vamos a ir hacia arriba. También es súper importante... Y creo que la gente a veces no se da cuenta... Y es la edad de los futbolistas que tenemos. Lo que es minutos de juego de los jóvenes para equipos top en ligas top, creo que tenemos los jugadores que más minutos están jugando. Hay presente, pero sobre todo hay futuro. Porque los jugadores van creciendo y van mejorando.

¿Qué tiempo necesita este proyecto para competir por la Champions?

Vamos a ver lo que se puede ir haciendo. Por supuesto que siempre podemos evolucionar y siempre hay posiciones a mejorar porque el fútbol nunca para, y el que para va hacia atrás. Tenemos que pensar en ser exigentes con nosotros mismos e ir mejorando, pero el tiempo no se sabe.

¿No habéis previsto una hoja de ruta a nivel europeo?

No. Directamente no porque depende de muchos factores. Hace diez años podías firmar un poco sin problemas y hoy en día sabes que tienes más problemas. A veces tienes que elegir prioridades, sabiendo que no vas a cumplir con todos los objetivos de la dirección deportiva. Pero el equipo sí mantiene una línea competitiva en LaLiga y, si hacemos un buen papel, sabes que has dado un paso importante para volver a ir a por la Champions.

¿El regreso de Messi es imposible?

Cuando hablamos de Messi, hay muchas cuestiones, como la del fair play. Los sueños son gratis, pero los futbolistas no. Y no es Messi, en general, es todo el mercado. Cuando pienso en Messi tengo recuerdos de mi familia, de mi padre. Cuando dos grandes se han hecho grandes mutuamente, es importante que esa historia acabe en un abrazo final. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé, pero sí puedo decir, por experiencia propia, viendo a mi padre, que ese abrazo final fue importante para él y para nosotros. Verle a él, que no mostraba siempre sus sentimientos hacia este tipo de cosas y tenía un carácter rebelde y duro, hacer las paces con el Barça… ¡Buff! Y creo que hablando de Messi es importante que algún día también acabe con ese abrazo final porque los dos se lo merecen y los dos deben hacer ese esfuerzo.