Laporta: "Si tuviéramos que fichar a alguien, convendría hacerlo en invierno"

El presidente del Barça explicó que en enero volverán a estar sujetos a la norma del 1/4 De la misma manera, reconoció tener un equipo "muy competitivo", ensalzando los 17 internacionales en el Mundial

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha atendido a los medios de comunicación en la primera edición del torneo solidario de la Fundació de Enric Masip en el Club de Golf de Sant Cugat. El máximo mandatario azulgrana ha repasado la actualidad de la entidad, mientras la mayoría de los futbolistas están participando en el Mundial de Qatar 2022.

El Barça no cesa en su objetivo de reforzar su plantilla constantemente y, preguntado por las opciones que tiene el club de oficializar nuevas incorporaciones en la ventana de transferencias invernal, dejó la puerta entreabierta. "Ahora estamos en la norma 1/1, pero en verano volveremos a estar en la norma 14. Si tuviéramos que fichar a alguien, convendría hacerlo en invierno; pero tenemos un equipo muy competitivo: somos el club que más futbolistas aportar al Mundial (17). Demuestra el trabajo bien hecho y es una prueba evidente de que Xavi está haciendo un gran trabajo", ha explicado Laporta.

En esta misma línea, también reconoció que "no tenemos previsto hacer nada enero, salvo que se produjeran circunstancia sobrevenidas que tuviéramos que resolver. En prinicipio no tenemos que hacer nada ahora, porque ya trabajamos en verano con las 'palancas', que nos llevó a hacer un equipo muy competitivo, estamos satisfechos de cómo nos está yendo la temporada, a pesar del resbalón en la Champions

Tuvo también palabras hacia la patronal, comentando que "La Liga, además, no nos lo pone bien, cada vez nos restringe más. No cesa en su empeño de hacerlo más y más estricto. Si hubieran tenido esa obsesión hace tiempo con el 'fair play', ahora no estaríamos así. Espero que se imponga más la flexilibilidad".