De Jong se mantiene firme: quiere seguir en el Barça

No ha sido la temporada de Frenkie de Jong. La mala suerte se ha cebado en forma de lesiones con el centrocampista más diferencial del Barça y no ha podido brillar a pesar de que su peso en el equipo es incuestionable. El Barça está analizando la situación de la plantilla y habrá muy pocos intransferibles, pero el holandés sigue teniendo claro que desea seguir. Deportivamente no hay dudas de su inmensa calidad, aunque el club necesita que se defina sobre una ampliación de contrato que no acaba de acordarse. Al igual que Araujo, la idea es blindar su futuro lo antes posible y, si no fuera así, el Barça estaría abierto a escuchar ofertas millonarias.

De Jong ya sintió la presión del Barça hace dos años cuando se debatió sobre su posible salida al llegar una oferta altísima de traspaso del Manchester United. En aquel entonces, el jugador se sintió poco arropado por la directiva y explotó en unas declaraciones públicas que dejaban claro su divorcio con parte de la directiva blaugrana. El holandés volvió a estallar, con razón, sobre los rumores que hablan de su salario y de la posibilidad de marcharse este verano por necesidades del Barça.

La situación, desde entonces, ha variado poco o nada. El Barça desea sentarse de una vez por todas e intentar una renovación y ampliación de contrato acomodando las cifras, pero por ahora no se ha avanzado. Y es que De Jong tiene un salario medio-alto pero muy alejado de lo que se quiere hacer ver. En todo caso, existen cantidades que el Barça se vio obligado a diferir y que le pertenecen del pasado y que tenía por contrato desde que llegó al club blaugrana.

El Barça le sigue considerando pieza esencial del equipo, pero van a escuchar propuestas por él como por la mayoría de futbolistas. El holandés, con contrato en vigor hasta 2026, tiene la sartén por el mano y no tiene intención de moverse. Ya hizo un esfuerzo llegando al Barça y rechazando propuestas económicamente más altas como la del PSG y su ilusión es vestir la camiseta blaugrana. Su sentir es el mismo que en los últimos meses y años y pasa por continuar en el club y hablar de su renovación cuando toque ya que aún le quedan dos años por delante.

Hay varios clubs que están esperando acontecimientos y están preparados por si hubiese la oportunidad de ficharle. El United es uno de esos equipos, pero el PSG es quien desea pescar en río revuelto. Admiran al futbolista y tienen claro que el equipo daría un salto adelante con él en el nuevo proyecto que desean organizar tras la salida de Mbappé. Todo indica que la situación seguirá bloqueada salvo que el Barça de un paso al frente, algo que no tienen nada claro en estos momentos. Xavi ya dejó muy claro que De Jong es un futbolista fundamental y que cuenta con él, pero pueden pasar muchas cosas de aquí a finales de agosto.