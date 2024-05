¿Qué fue de Karmele Marchante? De salir en Sálvame a su nueva vida lejos de la televisión

'Sálvame' ha dejado muchos personajes icónicos en el mundo de la televisión, el programa que tantas tardes ocupó en la parrilla televisiva cerró el pasado junio y ahora algunos de sus colaboradores han vuelto a la pequeña pantalla con 'Ni que fuerámos Shhh...'

Los rostros más recordados siguen en este nuevo proyecto pero se han perdido un montón de protagonistas, entre ellos la gran Karmele Marchante.

Hace muchos años que desapareció de la televisión y ¿qué será de ella en su vida actual alejada de los focos? Karmele nació en Tortosa (Tarragona) es hija del coronel de infantería Carlos Marchante Alonso y de Carmen Barrobés Llatge, cursó sus estudios de periodismo en la Universidad de Navarra y en la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona.

Aunque la conocemos por Sálvame y por el periodismo del corazón su carrera no siempre tuvo ese enfoque, en sus inicios trabajó en la Unesco en París y de reportera en Islandia, hasta que regresó a Barcelona y comenzó a trabajar en prensa escrita y radio.También realizó multitud de reportajes políticos Informe Semanal, en Televisión Española.

Pero en 1997 tomó una decisión de la que a día de hoy se arrepiente: sumergirse en la prensa rosa. Empezó su camino en la prensa del corazón en Tómbola donde conoció a su amigo Jesús Mariñas y ocupó una silla durante siete años mientras su popularidad aumentaba exponencialmente.

Después ocupó su lugar como colaboradora en 'Sálvame' donde incluso intentó ser la representante de España en Eurovisión 2010 con su canción "Y es que yo soy un tsunami..." pero TVE no lo permitió. Su paso por Sálvame no acabó de la mejor manera cuando se rumoreó que podía volver al programa dijo:

"Ya no sé cómo explicar que NO VUELVO A ESE PROGRAMA INFAME. Están utilizando mi imagen para mentir y confundir, lo único que hacen bien, y vender humo. NO ES NO. Cuando me fui de esa pocilga nauseabunda dije que JAMÁS VOLVERÍA. Y así es. Gracias amig@s" anunció a través de Instagram.

Karmele se arrepiente de haber trabajado en programas del corazón

Karmele Marchante empezó en 2009 en 'Sálvame' y estuvo hasta 2011, cuando se fue a Inglaterra, pero volvió. Su salida definitiva fue en 2016, el motivo fue que se dedicó a su carrera defendiendo la independencia de Cataluña y el feminismo.

Si pudiera borraría su paso por algunos programas: "haber trabajado en la prensa del corazón ha sido el error más grande de mi vida", expresó Karmele. En 2018 se le vio colaborando en 'Espejo Público' y en Catalunya Ràdio.

¿Qué hace Karmele Marchante en la actualidad?

Actualmente, Karmele se centra en ser escritora, publicando libros con asiduidad, además preside 'El club de las 25', un colectivo feminista que tiene a mujeres de todos los ámbitos sociales y políticos. Y actuará en 'Acción Comadres' una obra teatral.