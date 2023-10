Isaac Cuenca: "El fútbol necesita un poco más de magia"

El ex futbolista del Barça ha decidido colgar las botas a los 32 años "Estoy satisfecho, sé lo que lo que he pasado y he trabajado", asegura

Isaac Cuenca fue uno de los futbolistas llegados desde el fútbol base que tuvo cierto protagonismo en el Barça de Guardiola y Tito Vilanova. El de Reus, un extremo hábil y talentoso, ha decidido poner punto y final a su carrera y, a los 32 años, cuelga las botas. Lo ha asegurado durante una conversación mantenida con 'RAC1'.

"Llevo seis operaciones de rodilla, todas de la misma. Intenté hacer una recuperación óptimapara volver a los terrenos de juego, pero la sexta operación fue muy difícil, sufrí mucho y dije basta", se sincera el futbolista, que, pese a todo, asegura estar "satisfecho de mi carrera. Sé lo que he pasado y lo que he trabajado. Todo el mundo tenía unas expectativas de mí para jugar en el Barça de Guardiola, pero llegó la primera operación y se torció", recuerda.

Pese a ello, guarda muy buenos recuerdos de su etapa blaugrana: "El mejor momento de mi carrera fue el debut o el primer gol, contra el Mallorca. Sobre todo por el ruido que genera el Camp Nou. Realmente impresiona mucho". En el Barça aprendió de los mejores: "Pep Guardiola y Tito Vilanova me ayudaron mucho. Me hicieron aprender movimientos que he usado durante el transcurso de mi carrera. Estoy muy contento de haber compartido vestuario con Pep. Igual sin él no habría podido debutar en el Barça", tiene claro.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | STOYAN NENOV

El futuro de Isaac Cuenca, según cuenta, pasa por los banquillos: "Me estoy sacando el carnet de entrenador con Bojan. Si me escucha, desde aquí le envío un abrazo. También con Belletti, Víctor Vázquez y Beñat", asegura. Y es que tiene claro que "me gustaría seguir vinculado al fútbol", confiesa.

El Barça va bien

Del Barça actual comenta que "lo veo muy bien. Aquí estamos acostumbrados a la excelencia. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar que los jugadores nuevos y los más jóvenes cojan confianza". Uno de ellos es Lamine Yamal: "Es un chaval muy bueno. Yo lo único que le puedo decir es que haga caso a los entrenadores y a la gente que le rodea. Estoy convencido de que será clave en el Barça".

El de Rocafonda, como Cuenca, juega en la banda, una posición que reivindica: "Los extremos tienen que arriesgar, tanto si fallan como si no. La figura del extremo ha perdido protagonismo y ahora se centran en controlar y pasar. El fútbol necesita un poco más de magia".