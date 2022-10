Inzaghi no descarta a Lautaro

Explica que tiene fatiga muscular, que se probará y decidirán si puede o no jugar Elogia al Barça, indicando que es el equipo que mejor presiona de Europa

Simone Inzaghi no ha descartado a Lautaro Martínez para el partido de mañana contra el Barça, aunque ha reconocido en rueda de prensa que el argentino no está en un estado óptimo. Lautaro, con molestias en el muslo de la pierna izquierda desde el partido contra la Roma, ha pasado pruebas médicas y esta tarde se entrenará con sus compañeros. "Está con mucha fatiga muscular, le hemos hecho un examen médico y entrenará esta tarde. Lo evaluaremos y tomaremos una decisión sobre si puede empezar de inicio, ser suplente o no puede jugar", ha indicado. Sí ha confirmado la baja de Lukaku, así como la de Brozovic.

El técnico italiano sí ha confirmado la titularidad de André Onana, el portero camerunés que se formó en la cantera del Barça. Hasta el momento, Handanovic es el portero titular en la Serie A y Onana lo fue en los dos primeros partidos de la Champions. "Jugará Onana. Elijo partido a partido", se ha limitado a decir ante la pregunta si la portería necesitaba estabilidad.

El entrenador del Inter ha hablado del partido, elogiando al Barça. "Será un partido de sufrimiento. Complicado. El Barça es un equipo fuerte, con mucha calidad. Recuperan el balón muy alto, en campo rival. Es el mejor de Europa en este aspecto. Hacen una gran presión. Es un equipo potente con balón y sin balón. Y tienen a Lewandowski, que es un grandísimo jugador", ha dicho, asegurando que tienen una gran oportunidad para remontar el vuelo. "Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa, un conjunto muy completo en todas sus líneas, pero al mismo tiempo el partido es una gran oportunidad para nosotros. Somos el Inter y la clasificación está abierta. Hemos de jugar con mucha agresividad y determinación".

SU FUTURO

Inzaghi ha hablado también de su futuro. Tras dos derrotas consecutivas, el italiano está siendo muy cuestionado y en Italia apuntan que un par de malos resultados más podrían significar su destitución. "No sé nada sobre mi futuro. Los entrenadores dependemos de los resultados y es normal que hayan dudas. Es una decisión del club", ha explicado, antes de negar que vetara el fichaje de Dybala por el Inter, como ha publicado un diario italiano.